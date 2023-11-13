Bahaya Tidur Kurang dari 7 Jam per Hari, Jangan Pernah Sepelekan

BEBERAPA orang Seringkali mengabaikan waktu tidurnya. Alhasil kebanyakan orang lupa untuk tidur selama tujuh jam per hari sebagai standar waktu istirahat seseorang.

Padahal tidur yang cukup selama tujuh jam sangatlah penting untuk tubuh. Selama tujuh jam tersebut, tubuh Anda masuk ke mode perbaikan. Sel-sel diperbaiki, dan otot-otot dibangun kembali, membantu Anda merasa segar dan diremajakan.

Bukan hanya untuk tubuh, tidur yang cukup juga mampu menjaga mood serta kesehatan otak. Untuk itu jangan sepelekan waktu tidur tujuh jam dalam sehari.

Jika Anda menyepelekan waktu tidur tersebut, maka akan ada banyak hal buruk yang menyerang tubuh. Mengutip dari Times of India, Selasa (14/11/2023), berikut ini bahaya kurang dari tidur tujuh jam perhari.

1. Kelelahan dan penurunan produktivitas

Ketika Anda tidur kurang dari tujuh jam, tubuh Anda tidak memiliki cukup waktu untuk istirahat guna memulihkan energi secara maksimal. Akibatnya, Anda terbangun dengan perasaan lelah dan grogi.

Kelelahan ini dapat berlangsung sepanjang hari, sehingga menyulitkan Anda untuk berkonsentrasi dan menjadi kurang produktif dalam menjalani aktivitas harian. Kurang waktu tidur juga mengganggu kemampuan Anda untuk berpikir jernih, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara efektif.

2. Pertambahan berat badan

Kurang tidur dapat mengganggu keseimbangan dua hormon utama, ghrelin dan leptin. Ghrelin merangsang nafsu makan, sedangkan leptin menandakan rasa kenyang. Saat kurang tidur, kadar ghrelin meningkat sehingga membuat Anda merasa lebih lapar, terutama untuk makanan berkalori tinggi dan bergula. Pada saat yang sama, kadar leptin turun sehingga mengurangi rasa kenyang.

Ketidakseimbangan hormonal ini dapat menyebabkan makan berlebihan, terutama di malam hari, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap penambahan berat badan dan obesitas seiring berjalannya waktu.

3. Melemahnya sistem kekebalan tubuh

Tidur yang nyenyak selama tujuh jam mampu membantu tubuh Anda memproduksi dan melepaskan sitokin, yang penting untuk melawan infeksi dan peradangan. Ketika Anda tidur kurang dari tujuh jam, maka kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi sitokin akan terganggu. Hal ini melemahkan pertahanan kekebalan tubuh Anda, sehingga tubuh lebih rentan terhadap penyakit seperti pilek, flu, dan infeksi lainnya.