HOME WOMEN HEALTH

8 Obat Herbal untuk Menurunkan Kadar Gula Darah Tinggi

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |04:30 WIB
8 Obat Herbal untuk Menurunkan Kadar Gula Darah Tinggi
Minum obat herbal. (Foto: Freepik)
A
A
A


KADAR gula darah tinggi pada seseorang dapat menyebabkan diabetes. Oleh karena itu jika kadar gula darah tinggi, sebaiknya segera diturunkan agar badan sehat.

Lantas obat herbal apa saja yang dapat dikonsumsi untuk menurunkan kadar gula darah, dilansir dari laman resmi Stylecraze, berikut ini herbal yang bisa diminum untuk menurunkan gula darah,

 minum obat herbal

1. Sage

Daun sage jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong dapat mengurangi kadar glukosa darah yang signifikan. Sage juga dapat meningkatkan sekresi dan aktivitas insulin yang membantu dan mengurangi gula darah.

 BACA JUGA:

2. Ginseng

Menurut penelitian mengatakan bahwa ginseng mengandung sifat antidiabetes. Di mana ketika dikonsumsi dapat melakukan penyerapan karbohidrat. Insulin di pankreas juga meningkat dengan konsumsi gingseng.

3. Jeruk nipis

Jeruk nipis mengandung glikosida yang dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Oleh karena itu jeruk nipis bisa dijadikan campuran air putih tanpa gula untuk menurunkan kadar gula darah.

4. Aloe vera

Selain digunakan untuk perawatan kecantikan,ternyata aloe vera dapat menurunkan kadar gula darah. Gel lidah pada lidah buaya mengandung sifat penurunan lipid, dapat menyembuhkan peradangan, mencegah jerawat, dan memperbaiki perencanaan.

 BACA JUGA:

5. Jahe

Tak lagi aneh jika mendengar jahe sebagai obat, banyak orang yang tidak tahu bahwa jahe dapat menurunkan kadar gula darah. Apalagi rempah-rempah aromatik di tubuh jahe dapat mengontrol kadar gula darah dengan meningkatkan insulin dan sensitivitas insulin.

Halaman:
1 2
      
