6 Manfaat Biji Pepaya bagi Tubuh, Salah Satunya Peningkatan Sistem Kekebalan Tubuh

BUAH pepaya punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Bahkan biji pepaya pun punya banyak manfaat meski sering dibuang.

Biji pepaya punya kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Salah satunya yakni enzim pencernaan seperti papain dan carpain yang dapat menunjukkan sifat antibakteri dan asam lemak seperti asam oleat.

Selain itu, komponen mineral dalam biji hitam kecil ini tinggi magnesium, fosfor, dan kalium. Mereka juga mengandung antioksidan seperti senyawa fenolik, yang membantu memerangi radikal bebas dan mengurangi peradangan.

Lalu apa saja manfaat biji pepaya

1. Peningkatan sistem kekebalan tubuh

Antioksidan, vitamin, dan mineral dari biji Pepaya membantu mendukung sistem kekebalan tubuh yang kuat. Mereka dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, bakteri jahat, virus, dan penyakit lainnya.

2. Punya antioksidan

Biji pepaya kaya akan antioksidan, seperti senyawa fenolik, yang memerangi stres oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Antioksidan ini membantu melindungi sel dari kerusakan, mengurangi peradangan, dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan. Studi juga mengatakan bahwa ini membantu menyelamatkan proses oksidatif dalam sistem, menunda proses penuaan tubuh.

3. Kesehatan kulit

Menerapkan pasta biji pepaya atau minyak secara topikal dapat membantu meningkatkan kesehatan kulit. Bijinya mengandung enzim dan antioksidan yang membantu membersihkan kulit, menghilangkan sel-sel mati, dan meningkatkan kulit yang sehat.

Pepaya adalah anti kotoran yang kuat, menjadikannya pencuci wajah yang sangat baik. Manfaat minyak biji pepaya untuk kulit juga termasuk menjaganya tetap terhidrasi dan dalam cuaca yang paling kering.

4. Kesehatan pencernaan

Biji pepaya kaya akan serat. Ini membantu pencernaan dan mendorong buang air besar secara teratur. Seperti buahnya sendiri, bijinya juga mencegah sembelit. Kandungan serat membantu mengatur sistem pencernaan, meningkatkan kesehatan usus secara keseluruhan.

Ini sangat ideal untuk orang-orang dengan tumpukan atau orang tua dengan masalah dengan buang air besar yang teratur.