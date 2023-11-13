8 Kebiasaan yang Bikin Usia Biologis Lebih Muda, Dicoba Yuk

BEBERAPA penelitian menunjukkan kalau seseorang yang melakukan delapan kebiasaan sehat ini akan membantu proses usia biologis lebih muda hingga enam tahun. Hal itu disebut juga dengan istilah ‘Life’s Essential 8’. Kebiasaan seperti apa?

Dilansir dari laman Healthline, penelitian yang dilakukan oleh American Heart Association’s (AHA) pada tahun 2023 menunjukkan perubahan ini akan berpengaruh terhadap kesehatan jantung yang tinggi sebagaimana ditentukan oleh kepatuhan terhadap penelitian AHA.

BACA JUGA:

Tidak hanya itu, kebiasaan ini juga dapat menurunkan risiko penyakit lainnya yang berkaitan dengan penuaan. Meskipun penelitiannya mungkin diperlukan tinjauan lebih lanjut untuk bisa dipublikasikan. Ada sederet daftar ‘Life Essential 8’, yaitu :

1. Tidur berkualitas

2. Mengelola kadar gula

3. Mengkontrol kolestrol

4. Tidak merokok

5. Melakukan aktivitas fisik secara teratur

6. Makan makanan yang sehat

7. Menjaga berat badan

8. Dan menjaga tekanan darah dalam batas normal

Dari delapan kebiasaan tersebut maka, para peneliti memeriksa seberapa baik kebiasaan ‘Life Essential 8’ untuk mengukur kesehatan jantungnya. Dan hasilnya menunjukkan, rata-rata skor menempatkan seseorang dalam kategori kesehatan jantung tinggi, sedang, dan rendah.

BACA JUGA:

Bahkan tim juga mengukur proses penuaan biologis dengan menghitung usia fenotip peserta. Usia fenotip didasarkan pada usia kronologis ditambah hasil sembilan tesdarah yang dipilih untuk mengatur metabolisme, peradangan, serta fungsi organ. Sehingga untuk menentukan percepatan usia fenotip setiap orang, perbedaan antara usia kronologis dan fenotip dihitung untuk melihat apakah mereka menua lebih cepat atau tidak dengan dibandingkan usia kronologisnya.