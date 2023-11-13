Sakit Asam Urat Hindari 5 Minuman Ini, Salah Satunya Minuman Bersoda





PENYAKIT asam urat bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Bahkan asam urat muali menyerang anak muda usia produktif.

Kalau asam urat kumat, maka sendi tangan dan kaki terasa nyeri. Hal ini sangat menggangu aktivitas sehari-hari.

Asam urat bisa kambuh karena dipicu makanan atau minuman yang dikonsumsi. Bahkan sayuran hijau yang dikenal bagus untuk kesehatan pun terjadi menjadi pemicu terjadinya asam urat.

Lalu apa saja minuman yang dapat membuat penyakit asam urat kambuh?

1. Minuman Bersoda

Minuman ini cenderung memiliki kadar gula yang tinggi. Makanan atau minuman yang berkadar gula tinggi dapat meningkatkan risiko asam urat kambuh.

2. Minuman kekinian

Ada banyak jenis minuman kekinian di zaman sekarang. Rata-rata kadar gula dalam minuman tersebut sangat banyak dan manis. Minuman manis memicu penumpukan asam urat di persendian tubuh.

3. Anggur Merah

Anggur merah merupakan salah satu minuman yang mengandung kadar purin tinggi. Kadar purin ini memicu penumpukan asam urat pada sendi.