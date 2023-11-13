Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sakit Asam Urat Hindari 5 Minuman Ini, Salah Satunya Minuman Bersoda

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |14:18 WIB
Sakit Asam Urat Hindari 5 Minuman Ini, Salah Satunya Minuman Bersoda
Asam urat. (Foto: Freepik)
A
A
A


PENYAKIT asam urat bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Bahkan asam urat muali menyerang anak muda usia produktif.

Kalau asam urat kumat, maka sendi tangan dan kaki terasa nyeri. Hal ini sangat menggangu aktivitas sehari-hari.

Asam urat bisa kambuh karena dipicu makanan atau minuman yang dikonsumsi. Bahkan sayuran hijau yang dikenal bagus untuk kesehatan pun terjadi menjadi pemicu terjadinya asam urat.

Lalu apa saja minuman yang dapat membuat penyakit asam urat kambuh?

minuman bersoda

1. Minuman Bersoda

Minuman ini cenderung memiliki kadar gula yang tinggi. Makanan atau minuman yang berkadar gula tinggi dapat meningkatkan risiko asam urat kambuh.

 

2. Minuman kekinian

Ada banyak jenis minuman kekinian di zaman sekarang. Rata-rata kadar gula dalam minuman tersebut sangat banyak dan manis. Minuman manis memicu penumpukan asam urat di persendian tubuh.

 BACA JUGA:

3. Anggur Merah

Anggur merah merupakan salah satu minuman yang mengandung kadar purin tinggi. Kadar purin ini memicu penumpukan asam urat pada sendi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/482/3183677//bapak-3Fqg_large.jpg
Viral, Niat Sembuhkan Asam Urat dengan Fashdu Malah Keracunan Darah hingga Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/482/3176631//sakit_leher-l4bR_large.jpg
Waspada Asam Urat di Leher, Yuk Kenali Gejalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/483/3156799//asam_urat-EB1R_large.jpg
3 Ciri Asam Urat di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/612/3131717//ingin_punya_nama_personal_di_kaleng_minuman_simak_caranya_ya-wJqY_large.jpg
Ingin Punya Nama Personal di Kaleng Minuman, Simak Caranya ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/481/3096580//apakah_rambutan_aman_dikonsumsi_penderita_asam_urat-63nW_large.jpg
Apakah Buah Rambutan Aman Dikonsumsi Penderita Asam Urat? Yuk Temukan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/481/3094738//kangkung-gmOk_large.jpg
Apakah Kangkung Menyebabkan Asam Urat? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement