Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Benar Konsumsi Makin Banyak Garam Perbesar Risiko Diabetes?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |06:47 WIB
Apa Benar Konsumsi Makin Banyak Garam Perbesar Risiko Diabetes?
Konsumsi garam. (Foto: Medical news today)
A
A
A

SEBUAH studi yang diterbitkan dalam jurnal Mayo Clinic Proceedings, menemukan semakin banyak seseorang menambahkan garam ke dalam makanannya, maka semakin besar kemungkinan dia terkena diabetes tipe 2.

Untuk sampai pada temuan ini, tim peneliti seperti disiarkan Health pada 9 November lalu mengumpulkan data lebih dari 400.000 orang dewasa melalui UK Biobank, sebuah kelompok orang yang informasi kesehatannya telah digunakan dari tahun 2006 hingga saat ini.

 garam

Pada awal rentang waktu ini, peserta terpilih bebas dari diabetes, penyakit ginjal kronis, kanker, dan penyakit kardiovaskular.

Peneliti lalu membagi peserta menjadi empat kelompok yakni mereka yang tidak pernah atau jarang menambahkan garam ke dalam makanan, kadang-kadang, biasanya, dan selalu menambahkan garam ke dalam makanan.

 BACA JUGA:

Mereka kemudian melacak hasil kesehatan peserta selama rata-rata 11,9 tahun.

Hasilnya, dibandingkan dengan orang yang tidak pernah atau jarang menambahkan garam ke dalam makanannya, risiko terkena diabetes tipe 2 lebih besar 13 persen pada orang yang kadang-kadang menambahkan garam, 20 persen pada orang yang biasanya menambahkan garam.

Asupan natrium yang berlebihan dikaitkan dengan masalah kesehatan, dan hal ini dapat terjadi pada semua jenis garam yang mengandung banyak natrium.

Selain jumlah garam yang ditambahkan ke dalam masakan, penting juga untuk mengetahui berapa banyak natrium yang dikonsumsi dari makanan olahan.

Penulis studi sekaligus direktur Tulane University Obesity Research Center Lu Qi, MD, PhD, FAHA mengatakan sumber natrium tambahan ini juga dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2.

 BACA JUGA:

“Bisa jadi, karena faktor yang merugikan adalah asupan garam yang tinggi, tidak peduli dari mana asalnya,” kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178400//garam-nX8R_large.jpg
Indonesia Stop Impor Garam pada Akhir 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139453//garam-PCTo_large.jpg
RI Masih Impor Garam Sampai 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/320/3125865//garam-rsL8_large.jpg
Industri Aneka Pangan Kesulitan Bahan Baku Garam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/519/3106470//petani_garam_di_pamekasan-kfnT_large.JPG
Petani Pamekasan Pakai Teknologi dari Australia untuk Buat Garam Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/298/3097212//garam_himalaya-K2M7_large.jpg
Dikenal Sehat, Ternyata Ini Efek Samping Mengonsumsi Garam Himalaya secara Berlebihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/320/3090472//ri-stop-impor-garam-mulai-2025-egOJRCjTw7.jpg
RI Stop Impor Garam Mulai 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement