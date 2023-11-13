Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Begini Kondisi Tiga Relawan Indonesia di Palestina, Berjuang Bersama Warga Gaza untuk Bertahan Hidup

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |20:00 WIB
Begini Kondisi Tiga Relawan Indonesia di Palestina, Berjuang Bersama Warga Gaza untuk Bertahan Hidup
Kondisi relawan Indonesia di Palestina sangat memprihatinkan. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

SERANGAN demi serangan yang dilakukan oleh zionis Israel kepada Rumah Sakit Indonesia membuat Ketua Presidium MER-C, dr Sarbini Abdul Murad khawatir. Sebab ada tiga relawan Indonesia yang masih menjalani tugasnya membantu masyarakat di Gaza, Palestina.

"Sangat menyita pikiran saya. Bagaimanapun ada tiga relawan kita yang nasibnya di ujung tanduk," ujar dr Sarbini saat bercerita dalam webinar baru-baru ini.

Dokter Sarbini mengatakan beberapa waktu lalu dia sempat berkomunikasi dengan teman-teman di Gaza, kemudian dia memberi pesan untuk para relawan itu.

"Saya bilang sesuaikan dengan manajemen di rumah sakit, kalau kalian bisa bertahan, bertahanlah. Kalau masyarakat Gaza masih bertahan, bertahan, kalau mereka mengungsi, ikut. Jadi tidak meninggalkan masyarakat Gaza," tuturnya.

Perang Gaza

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/481/3027574/lansia-malang-ini-diserang-anjing-milik-militer-israel-alami-cedera-serius-UqVzTFnrEN.jpg
Lansia Malang Ini Diserang Anjing Milik Militer Israel, Alami Cedera Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015753/klinik-dan-dapur-umum-di-rafah-ditutup-warga-palestina-mengungsi-ke-al-mawasi-FDMld4ITJ1.jpg
Klinik dan Dapur Umum di Rafah Ditutup, Warga Palestina Mengungsi ke al-Mawasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015730/akibat-operasi-militer-israel-rumah-sakit-kuwait-di-rafah-ditutup-0waGT2ZrFA.jpg
Akibat Operasi Militer Israel, Rumah Sakit Kuwait di Rafah Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015583/kekurangan-bantuan-medis-kondisi-masyarakat-gaza-kian-mengkhawatirkan-g3oJgW08ZE.jpg
Kekurangan Bantuan Medis, Kondisi Masyarakat Gaza Kian Mengkhawatirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015478/30-negara-kecam-israel-pada-pertemuan-who-serang-fasilitas-kesehatan-di-gaza-GUhB701T44.jpg
30 Negara Kecam Israel Pada Pertemuan WHO, Serang Fasilitas Kesehatan di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/481/3012090/israel-kembali-membabi-buta-who-minta-perlindungan-bagi-warga-sipil-gaza-Rxf1Eys8PD.jpg
Israel Kembali Membabi Buta, WHO Minta Perlindungan bagi Warga Sipil Gaza
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement