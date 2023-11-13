Begini Kondisi Tiga Relawan Indonesia di Palestina, Berjuang Bersama Warga Gaza untuk Bertahan Hidup

SERANGAN demi serangan yang dilakukan oleh zionis Israel kepada Rumah Sakit Indonesia membuat Ketua Presidium MER-C, dr Sarbini Abdul Murad khawatir. Sebab ada tiga relawan Indonesia yang masih menjalani tugasnya membantu masyarakat di Gaza, Palestina.

"Sangat menyita pikiran saya. Bagaimanapun ada tiga relawan kita yang nasibnya di ujung tanduk," ujar dr Sarbini saat bercerita dalam webinar baru-baru ini.

Dokter Sarbini mengatakan beberapa waktu lalu dia sempat berkomunikasi dengan teman-teman di Gaza, kemudian dia memberi pesan untuk para relawan itu.

"Saya bilang sesuaikan dengan manajemen di rumah sakit, kalau kalian bisa bertahan, bertahanlah. Kalau masyarakat Gaza masih bertahan, bertahan, kalau mereka mengungsi, ikut. Jadi tidak meninggalkan masyarakat Gaza," tuturnya.