HOME WOMEN HEALTH

Apakah Gigi Goyang Bisa Jadi Tanda Diabetes?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |15:15 WIB
Apakah Gigi Goyang Bisa Jadi Tanda Diabetes?
Gigi goyang. (Foto: Freepik)
A
A
A

DOKTER Spesialis Penyakit Dalam DR Dr Soebagijo Adi Soelistijo, SpPD-KEMD, FINASIM mengatakan, gigi goyang menjadi salah satu tanda kondisi diabetes, yang bisa jadi tidak disadari pasien.

"Karena pada pasien yang gulanya tinggi terjadi perubahan dari gusi, seperti terangkat, membengkak sehingga giginya goyang," kata dia dalam sebuah acara kesehatan yang digelar daring.

 sakit gigi

Menurut dr Soebagijo, kesalahan yang sering dilakukan mereka dengan kondisi ini langsung meminta dokter gigi mencabut gigi goyang itu, padahal sebenarnya dia mengalami diabetes.

 BACA JUGA:

"Kalau gulanya tinggi akan terjadi goyang (gigi), yang salah itu dicabut. Itu sering terjadi, dia (pasien) tidak tahu diabetes. Gigi goyang lalu ke dokter gigi minta dicabut," kata dia.

dr Soebagijo mengatakan, apabila kadar gula darah membaik atau terkontrol, komposisi gusi akan membaik dan gigi pasien diabetes tak akan goyang lagi.

Merujuk laman Very Well Health, penyakit diabetes dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya berbagai masalah mulut. Glukosa (gula) yang tinggi dalam darah menyebabkan peningkatan kadar gula dalam air liur. Bakteri dalam plak, lapisan lengket yang menumpuk di gigi, memakan gula tersebut, yang dapat menyebabkan kerusakan gigi, gigi berlubang, dan kehilangan gigi, serta meningkatkan risiko periodontitis (penyakit gusi).

 BACA JUGA:

Selain itu, diabetes melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga mempersulit penyembuhan infeksi dan mengatasi masalah pada mulut. Hal ini juga meningkatkan risiko periodontitis dan memengaruhi proses penyembuhan.

Halaman:
1 2
      
