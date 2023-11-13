Upaya Kemenkes RI Cegah Wabah Cacar Monyet, Lakukan Upaya Detect, Prevent, dan Respond

STAF Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kemenkes RI, Ngabila Salama menjelaskan penyakit cacar monyet atau monkeypox (Mpox) kian menyebar di Indonesia. Oleh sebab itu upaya detect, prevent, dan respond perlu dilakukan untuk mencegah wabah semakin meluas.

Pada upaya detect berupa deteksi dini akan segera dilakukan untuk mengobati penyakit Mpox. Bahkan dalam penemuan kasus aktif, sudah mengeluarkan SE kalau peningkatan kewaspadaan cacar monyet dan pedoman monkeypox sudah disiapkan.

Menurutnya penemuan kasus aktif tidak hanya pada kontak erat kasus, tapi juga suspek yang bergejala dan datang ke fasilitas kesehatan segera, untuk diperiksakan PCR jika memenuhi kriteria suspek atau terduga.

“Yang positif PCR segera dilakukan pemeriksaan lanjutan shole genome sequencing atau WGS atas instruksi Bapak Menteri Kesehatan,” kata Ngabila kepada MNC Portal, Senin (13/11/2023).

Dengan tingkat kematian atau case fatality rate (CFR) sekitar satu persen dari 100 kasus positif, bisa menimbulkan satu orang meninggal dunia akibat mayoritas infeksi sekunder, dan kondisi imunitas rendah pada kelompok berisiko seperti LSL, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, dan lansia.

Tidak hanya itu melalui upaya prevent, Kemenkes juga melakukan vaksinasi yang mulai dilakukan kepada 500 orang kelompok berisiko di Jakarta selama satu minggu ke depan. Diberikan kepada satu orang dengan dua dosis, lalu berselang selama empat minggu.

“Karena saat ini stok vaksin monkeypox di Indonesia ada 1000 dosis (untuk 500 orang),” ucap Ngabila.