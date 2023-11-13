Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Imunitas Kuat, Apa Bisa Mencegah Cacar Monyet?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |10:32 WIB
Imunitas Kuat, Apa Bisa Mencegah Cacar Monyet?
Cacar monyet. (Foto: CNA)
A
A
A

MENCEGAH cacar monyet harus dilakukan sekarang juga. Terlebih, kasusnya sudah mulai tersebar di beberapa wilayah Indonesia, tak hanya di DKI Jakarta.

Menurut data Kementerian Kesehatan per 8 November 2023, total kasus cacar monyet di Indonesia adalah 38 dengan persebarannya ada di DKI Jakarta (29 kasus), Banten (5), dan Jawa Barat (4).

 cacar monyet

Langkah pencegahan yang paling mudah adalah memastikan hidup bersih dan sehat. Cara tersebut pun disarankan Kementerian Kesehatan, misalnya mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas.

 BACA JUGA:

Selain itu, langkah pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah sebisa mungkin tidak melakukan kontak langsung dengan penderita cacar monyet. Kontak langsung sangat besar risikonya untuk tertular.

Sementara itu, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mencegah cacar monyet?

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia (PDPOTJI) Dr. (cand.) dr. Inggrid Tania, M.Si, cara lain untuk mencegah cacar monyet adalah memastikan imunitas kuat.

 BACA JUGA:

"Imunitas yang kuat menentukan apakah virus mudah menyerang tubuh atau tidak," kata dr Inggrid dalam keterangan resminya yang diterima MNC Portal.

Halaman:
1 2
      
