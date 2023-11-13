4 Rekomendasi Tempat Wisata di Sorong, Daerah yang Jadi Sasaran OTT KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada Minggu 12 November 2023. Lima orang diciduk atas kasus dugaan suap tersebut, termasak Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

Sorong memang dijuluki sebagai Kota Minyak. Disamping sumber daya minyak yang melimpah, Sorong juga punya deretan tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi para pelancong, mulai dari situs sejarah hingga keindahan alam.

Jika berkunjung ke Sorong, berikut bebeberapa tempat wisata yang bisa didatangi.

Pagoda Sapta Ratna

Berniat melakukan wisata sejarah di Sorong? Pagoda Sapta Ratna bisa jadi salah satu tujuan alternayif yang dapat Anda pertimbangkan.

Pagoda Sapta Ratna merupakan bangunan pagoda pertama yang dibangun di timur Indonesia dan menjadi salah satu pagoda tertinggi di Asia.

Karena letaknya ada di atas bukit. Dari kawasan pagoda, Anda bisa melihat keindahan kota Sorong yang hijau dan menawan.

Lebih menariknya lagi, bangunan ini telah berdiri selama 31 tahun dan bukan bangunan baru yang mulanya dijadikan sebagai tempat penyimpanan abu jenazah bagi umat Buddha yang bermukim di kota Sorong kala itu.

Taman Wisata Alam Sorong

Selain wisata sejarah, Sorong juga menawarkan pengalaman perjalanan wisata yang dapat mengajak wisatawan mengenal lebih dekat tentang flora dan fauna yang ada di Taman Wisata Alam Sorong.

Taman Wisata Alam Sorong merupakan hutan lindung yang menjadi rumah bagi berbagai hewan dan tumbuh-tumbuhan, dimana destinasi wisata ini sangat cocok dikunjungi bersama dengan buah hati atau keluarga. Ada berbagai aktivitas seru yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini, seperti berkemah atau outbond.

Danau Framu Ayamaru

Danau Framu Ayamaru terletak di pedalaman Papua Barat, atau lebih tepatnya di Ayamaru. Jauh dari pemukiman penduduk, bagi wisatawan yang ingin tiba di danau ini perlu menempuh perjalanan 4-5 jam dari Kota Sorong menggunakan kendaraan umum. Tapi tenang, selama perjalanan kamu akan ditemani kicauan burung yang memanjakan telinga.