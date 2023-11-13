Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Di Mana Letak Kota M yang Hits dalam Serial Gadis Kretek?

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |15:01 WIB
Di Mana Letak Kota M yang Hits dalam Serial Gadis Kretek?
Dian Sastro dalam serial Gadis Kretek. (Foto: Netflix)
A
A
A

GADIS Kretek lagi hits. Serial Netflix yang diadopsi dari novel karya Ratih Kumala ini dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo, Ario Bayu, Putri Marino, Arya Saloka, dan sederet aktris serta aktor kenamaan lainnya.

Mengangkat latar kisah mengenai industri kretek di tahun 1960-an, salah satu hal yang mencuri perhatian dari serial Gadis Kretek ini adalah latar tempatnya. Pasalnya, penulis hanya menyebutkan inisial 'Kota M' sehingga banyak orang yang penasaran.

Terlebih kota tersebut bukanlah Kota Kudus yang dijuluki sebagai Kota Kretek karena terkenal sebagai sentra industri rokok. Rasa penasaran semakin memuncak, apa apa alasan di balik pemilihan kota tersebut?

Dalam sebuah acara Djoempa & Sapa Gadis Kretek di Jakarta beberapa waktu lalu, Ratih Kumala akhirnya mengungkapkan bahwa kota M adalah Kota Muntilan, sebuah kecamatan di sisi selatan Kabupaten Magelang, Jawa Timur.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
