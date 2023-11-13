Menikmati Keindahan Kali Biru, Surga Wisata di Pedalaman Raja Ampat

Kali Biru di Warsambin, Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Foto: ANTARA/Sella Panduarsa Garetha)

RAJA Ampat menawarkan keindahan alam menawan. Dari 4,6 juta hektare luas area kabupaten kepulauan di Provinsi Papua Barat Daya ini, tersembunyi “surga” dunia yang mampu menarik hati siapa saja yang melancong ke sana. Namanya Kali Biru.

Kali Biru adalah sebuah sungai dengan air jernih yang memancarkan warna biru dari dasarnya. Kali Biru terletak di Kampung Warsambin, Distrik Teluk Mayalibit, Raja Ampat.

Melansir dari ANTARA News, untuk menuju ke sana, pengunjung harus menyewa perahu warga lokal berisi tujuh orang penumpang, Perahu akan membelah Teluk Mayalibit selama sekitar 15 menit.

Selama perjalanan di atas perahu, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan pulau-pulau sekitar bernuansa hijau nan asri.