Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menikmati Keindahan Kali Biru, Surga Wisata di Pedalaman Raja Ampat

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |14:05 WIB
Menikmati Keindahan Kali Biru, Surga Wisata di Pedalaman Raja Ampat
Kali Biru di Warsambin, Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Foto: ANTARA/Sella Panduarsa Garetha)
A
A
A

RAJA Ampat menawarkan keindahan alam menawan. Dari 4,6 juta hektare luas area kabupaten kepulauan di Provinsi Papua Barat Daya ini, tersembunyi “surga” dunia yang mampu menarik hati siapa saja yang melancong ke sana. Namanya Kali Biru.

Kali Biru adalah sebuah sungai dengan air jernih yang memancarkan warna biru dari dasarnya. Kali Biru terletak di Kampung Warsambin, Distrik Teluk Mayalibit, Raja Ampat.

Melansir dari ANTARA News, untuk menuju ke sana, pengunjung harus menyewa perahu warga lokal berisi tujuh orang penumpang, Perahu akan membelah Teluk Mayalibit selama sekitar 15 menit.

Selama perjalanan di atas perahu, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan pulau-pulau sekitar bernuansa hijau nan asri.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/406/2924760/terpesona-keindahan-raja-ampat-ganjar-pranowo-ingin-ciptakan-sdm-unggul-pariwisata-6la46Teybp.jpg
Terpesona Keindahan Raja Ampat, Ganjar Pranowo Ingin Ciptakan SDM Unggul Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/406/2924539/kunjungi-raja-ampat-ganjar-pranowo-siap-bangun-pariwisata-dengan-melindungi-budaya-lokal-Yn4wKR07qL.jpg
Kunjungi Raja Ampat, Ganjar Pranowo Siap Bangun Pariwisata dengan Melindungi Budaya Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/406/2872592/5-fakta-unik-kali-biru-surga-tersembunyi-di-raja-ampat-z9TKR1PdaS.jpg
5 Fakta Unik Kali Biru, Surga Tersembunyi di Raja Ampat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/408/2844485/intip-pesona-kali-biru-warsambin-surga-kecil-di-raja-ampat-bikin-hati-terpikat-kuwEonUEzi.JPG
Intip Pesona Kali Biru Warsambin, Surga Kecil di Raja Ampat Bikin Hati Terpikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/01/406/2839666/kapan-waktu-terbaik-ke-raja-ampat-simak-penjelasannya-PR2zVP6Ohn.jpg
Kapan Waktu Terbaik ke Raja Ampat? Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/10/406/2811710/mengapa-raja-ampat-dijuluki-sebagai-surga-bawah-laut-dunia-PjAvSjwfzF.jpg
Mengapa Raja Ampat Dijuluki sebagai Surga Bawah Laut Dunia?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement