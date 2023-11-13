5 Pulau Eksotis Tak Berpenghuni di Indonesia, Wisatawan Boleh Datang Kok!

Pulau Padar, NTT menjadi salah satu pulau tak berpenghuni paling eksotis di Indonesia (Foto: Instagram/@suryadjaya_uia)

INDONESIA, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki berbagai pulau yang masih jarang terjamah oleh manusia. Bahkan beberapa di antaranya tidak berpenghuni.

Pulau-pulau tersebut menawarkan pengalaman eksotis bagi para wisatawan yang mencari ketenangan dan keindahan alam yang masih asli.

Berikut 5 pulau tidak berpenghuni di Indonesia, namun tatap bisa disambangi wisatawan, sebagaimana dikutip dari akun X @Kemenparekraf.

1. Pulau Pasumpahan, Sumatera Barat

Pulau Pasumpahan terletak secara administratif di Kotamadya Padang, Sumatera Barat. Pulau tak berpenghuni ini menawarkan hamparan pasir putih yang lembut serta gradasi air laut yang berwarna biru kehijauan.

Pulau Pasumpahan (Foto: TripAdvisor/Steve-1sw)

Kendati jadi salah satu pulau tak berpenghuni, wisatawan yang datang ke pulau Pasumpahan juga bisa lho menikmati keindahan pulau ini dengan sampan atau perahu yang disewakan masyarakat sekitar.

2. Pulau Padar, NTT

Pulau tak berpenghuni yang bisa dikunjungi bahkan jadi favorit wisatawan untung berlibur adalah pulau Padar, Nusa Tenggara Timur.

Pulau ini merupakan salah satu dari tiga pulau besar yang ada di Taman Nasional Komodo. Bentuk perbukitan yang unik, dengan hamparan laut biru yang bersih menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan di pulau Padar.

Salah satu waktu terbaik untuk menikmati keindahan alam pulau Padat adalah di waktu pagi menjelang matahari terbit dan matahari terbenam.

Pulau Padar (Foto: Instagram/@a.boardin)

3. Pulau Mandalika, Jawa Tengah

Pulau Mandalika yang dimaksud bukanlah yang ada di pulau Lombok Tengah, melainkan di Jawa Tengah.

Pulau Mandalika merupakan sebuah pulau kecil berjarak sekitar 2 km dari Benteng Portugis yang terletak di pinggir pantai Desa Ujungwatu, Jepara. Kabarnya, disini hanya ada satu orang penghuni dimana orang tersebut bertugas menjaga mercusuar.