5 Wisata Alam Keren di Sumatera Utara, Nomor 1 Pernah Dikunjungi Ganjar Pranowo

CALON Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, sedang berada di Provinsi Sumatera Utara. Dalam kunjungannya itu ia datang ke salah satu spot wisata alam paling indah, yakni Danau Toba

Diketahui, Ganjar tiba di Sumatera Utara, tepatnya di kabupaten Deli Serdang pada Jumat, 10 November 2023.

Agenda safari politik Ganjar di Sumatera Utara berlangsung selama beberapa hari. Sumatera Utara sendiri merupakan salah satu Provinsi yang menyimpan berbagai kekayaan alam yang keindahannya sangat legendaris.

Berikut 5 wisata alam dengan panorama indah memikat hati yang ada di Sumatera Utara;

1. Danau Toba

Seperti yang dituliskan di atas, Capres Ganjar Pranowo mengunjungi spot wisata alam yang satu ini dalam agenda safari politiknya. Bahkan, karena keindahannya, Ganjar ingin menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia.

"Danau Toba dan areanya ini sangat cantik sekali, saya kira bisa dikembangkan menjadi tempat destinasi wisata kelas dunia," ungkap Ganjar, Minggu, 12 November 2023.

Tak heran, Danau Toba telah menjadi salah satu spot wisata alam yang tak hanya populer di Sumatera Utara, namun juga di Indnesia. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia, dan danau vulkanik terbesar di dunia.

2. Bukit Holbung

Di Pulau Samosir, terdapat salah satu spot wisata yang dapat menjadi spot melihat keindahan Danau Toba. Lokasi ini bernama Bukit Holbung.

Bukit Holbung merupakan kawasan perbukitan yang terdiri dari 8 bukit. Kawasan tersebut menjadi salah satu spot paling bagus untuk menikmati pemandangan Danau Toba.

Bukit Holbung sangat cocok dikunjungi bersama anggota keluarga atau bersama teman-teman. Aktivitas yang dapat dilakukan di bukit ini meliputi piknik, berburu foto-foto indah, hingga camping.

3. Air Terjun Sipiso-piso

Selanjutnya ada spot wisata yang berada di Desa Tongging, Pengambaten, Merek, Karo, Sumatera Utara, dengan jarak tempuh sekitar 3,5 jam dari Kota Medan, yaitu Air Terjun Sipiso-piso.

Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 120 meter, aliran airnya berasal dari Sungai Panjanabolon. Asal nama Sipiso-piso ini didasari oleh airnya yang mengucur deras membentuk garis yang menyerupai sebuah bilah pisau. Air Terjun Sipiso-piso menyediakan pesona alam yang eksotis dan menyegarkan mata.