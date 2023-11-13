5 Rekomendasi Wisata Edukasi di Kudus, Yuk Piknik Sambil Tambah Wawasan

KUDUS, merupakan kota sangat kental dengan destinasi wisata religiusnya. Selain itu, daerah ini juga memiliki banyak tempat wisata edukasi lainnya yang bisa Anda sambangi bersama keluarga.

Tanpa harus menyiapkan budget tebal, Anda sudah bisa datang ke beberapa tempat ini untuk mendapat lebih banyak pengetahuan.

Berikut Okezone rangkumkan 5 destinasi wisata edukasi di Kudus yang menarik untuk dijelajahi.

1. Masjid Menara Kudus

Bangunan bersejarah ini merupakan salah satu bukti penyebaran agama Islam di tanah Jawa.

Masjid Menara Kudus dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 Masehi. Ia merupakan saksi sejarah terjadinya akulturasi kebudayaan Jawa, Hindu, dan Islam.

Masjid Menara Kudus (Foto: dok. pribadi/Ahmad Ridoi)

Konon di bawah menara Kudus, dulunya terdapat sumber mata air kehidupan. Menara Kudus terletak di Jalan Menara, Pejaten, Kauman, Kudus, Jawa Tengah.

2. Taman Seribu Merpati

Tak berbeda dengan namanya, Anda bisa bercengkerama dengan banyak merpati di taman ini.

Wisata ini juga sangat tepat untuk edukasi keluarga, di mana anak bisa memberi makan secara langsung kawanan burung merpati dan bisa lebih jauh mengenal ungggas di habitat alam terbuka. Taman Seribu Merpati ini berada di Desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kudus, Jawa Tengah.

Taman Seribu Merpati (Foto: dok. pribadi/Jaya Wikresna)

3. Desa Wisata Wonosobo

Wisata edukasi tak melulu di dalam ruangan, Anda juga bisa berkunjung ke suatu tempat untuk mengenal lebih dekat kebudayaan masyarakat pada daerah tersebut, seperti desa wisata Wonosobo.

Di samping itu, Desa Wisata Wonosobo juga menawarkan banyak wisata alam yang indah dan bisa melepas penat. Lokasinya terletak sejauh 45 menit dari kota Kudus, tepatnya di Jalan Wonosoco, Undaan, Kabupaten Kudus.