5 Kota di Indonesia Cocok buat Solo Traveling Akhir Tahun 2023, Segera Rencanakan Liburan!

PENGHUJUNG tahun 2023 sudah di depan mata, beberapa tanggal merah telah menanti untuk diisi kekosongannya.

Momen akhir tahun seringkali dimanfaatkan sebagian orang untuk pergi berlibur, baik di dalam maupun luar negeri.

Nah, bagi Anda yang memiliki rencana melakukan perjalanan wisata seorang diri atau solo traveling, tak ada salahnya memertimbangkan beberapa kota berikut ini untuk dijadikan destinasi liburan akhir tahun;

1. Bandung

Bagi Anda yang baru mencoba untuk melakukan solo traveling, Kota Bandung bisa jadi salah satu tujuan alternatif.

Bandung memiliki banyak tujuan wisata yang letaknya cukup dekat, antara satu dengan yang lain. Beragam pilihan kuliner yang otentik dan menggoyang lidah, semakin memberikan kenyamanan bagi Anda untuk menjelajahi kota ini.

Berbagai pilihan hotel murah serta mudahnya transportasi juga menjadikan pengalaman solo traveling semakin seru.

2. Yogyakarta

Dikenal sebagai Kota Pelajar, Yogyakarta menawarkan perpaduan antara keindahan alam, sejarah, dan kehidupan malam yang dinamis. Kota ini sangat cocok untuk para solo traveler karena banyak dijumpai berbagai akomodasi mulai dari hotel, makana maupun transportasi dengan harga yang terjangkau.

Disamping itu, wisatawan dapat mengeksplorasi Candi Prambanan, berjalan-jalan di Malioboro, atau belajar tentang kebudayaan Jawa lebih dekat lagi di Kraton Ngayogyakarya Hadiningrat.

3. Solo

Solo merupakan pilihan kota lainnya yang ramah bagi para solo travelers. Tidak begitu padat, ada banyak tempat-tempat wisata budaya dan bersejarah yang bisa disambangi di kota ini.

Selain itu, Solo juga jadi opsi yang tepat apabila Anda bepergian dengan biaya rendah atau low budget.