HOME WOMEN TRAVEL

Dukung Wakefest Minahasa 2023, Sandiaga : Wisata Minat Khusus Tumbuh Sangat Signifikan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |21:23 WIB
Dukung Wakefest Minahasa 2023, Sandiaga : Wisata Minat Khusus Tumbuh Sangat Signifikan
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: MPI/Kiki Oktaliani)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penyelenggaraan Wakefest Minahasa 2023 di Danau Tondano, Sulawesi Utara. Event ini berlangsung pada 24-26 November nanti.

Wakefest Minahasa merupakan kejuaraan series ASIA 2023 dari Internasional WakeSurf and Wakeboard Federation (IWWF). Ini bagian dari event sport tourism dan wisata minat khusus yang sedang dikembangkan oleh Kemenparekraf.

Menurut Sandiaga, sport tourism merupakan bagian dari pada fase baru pariwisata pasca Covid-19 yang terbagi ke dalam empat klaster khusus, personilize, costumize, localize dan smaller in size.

 BACA JUGA:

“Saya melihat wisata minat khusus ini bertumbuh sangat signifikan, pasca pandemi dengan target mungkin 20-25 persen dari seluruh travel dunia,” kata Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (12/11/2023).

Menurut Sandi, sub sektor wisata minat khusus seperti maraton, diving, atau wake boarding dan lainnya berkembang sangat luar biasa.

