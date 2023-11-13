Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Fakta- Fakta Tanjak Melayu, Mahkota yang Dipakai Ganjar Pranowo di Deli Serdang

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |21:23 WIB
Fakta- Fakta Tanjak Melayu, Mahkota yang Dipakai Ganjar Pranowo di Deli Serdang
Ganjar Pranowo mengenakan tanjak Melayu. (Instagram)
A
A
A

CALON presiden Ganjar Pranowo dikenakan tanjak atau mahkota kain dan songket Melayu saat mengunjungi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 10 November 2023. Ganjar tampil memberikan inspirasi dan semangat kepada para pendukungnya di Deli Serdang.

Ketika tiba di lokasi, warga menyambut Ganjar dengan panggilan "presiden." Kunjungannya ke Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin yaitu dalam rangka menghadiri acara konsolidasi pemenangan bersama relawan se-Sumut.

Ganjar tampil dengan memakai baju putih dan saat berada di sana, ia disambut dengan pemakaian tanjak dan songket Melayu. Selain itu, ia juga diberi selamat dengan tarian dan musik tradisional gamelan. Acara tersebut dihadiri oleh puluhan warga, terutama ibu-ibu.

"Ganjar Presiden, Ganjar Presiden, menang," teriak warga yang berada di lokasi.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/340/3041338/festival_biduk_gedang_selang_beangkut-VR1l_large.jpg
Mengenal Rumah Tuo Rantau Panjang Tabir Peninggalan Nenek Moyang Suku Batin di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/406/3028810/ilustrasi-zp3Y_large.JPG
7 Ilmu Santet Paling Keras dan Mematikan di Indonesia, Bisa Membunuh Tanpa Menyentuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028482/kirab_pusaka_malam_1_suro_di_pura_mangkunegaran-7fHX_large.JPG
Mengenal Tradisi Malam 1 Suro, Momen Sakral Masyarakat Jawa yang Kental Nuansa Mistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022107/ilustrasi-dM3W_large.jpg
8 Tradisi Unik Sambut Idul Adha di Indonesia, Jemur Kasur hingga Manten Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/406/3021819/tradisi_toron-LPSh_large.JPG
Mengenal Toron, Tradisi Mudik Orang Madura Jelang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011682/4-tradisi-perayaan-waisak-di-indonesia-nomor-1-jadi-magnet-wisatawan-dunia-QZRWVORjYj.JPG
4 Tradisi Perayaan Waisak di Indonesia, Nomor 1 Jadi Magnet Wisatawan Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement