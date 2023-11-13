Fakta- Fakta Tanjak Melayu, Mahkota yang Dipakai Ganjar Pranowo di Deli Serdang

CALON presiden Ganjar Pranowo dikenakan tanjak atau mahkota kain dan songket Melayu saat mengunjungi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 10 November 2023. Ganjar tampil memberikan inspirasi dan semangat kepada para pendukungnya di Deli Serdang.

Ketika tiba di lokasi, warga menyambut Ganjar dengan panggilan "presiden." Kunjungannya ke Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin yaitu dalam rangka menghadiri acara konsolidasi pemenangan bersama relawan se-Sumut.

Ganjar tampil dengan memakai baju putih dan saat berada di sana, ia disambut dengan pemakaian tanjak dan songket Melayu. Selain itu, ia juga diberi selamat dengan tarian dan musik tradisional gamelan. Acara tersebut dihadiri oleh puluhan warga, terutama ibu-ibu.

"Ganjar Presiden, Ganjar Presiden, menang," teriak warga yang berada di lokasi.