Ganjar Pranowo Akan Kembangkan Danau Toba Jadi Wisata Dunia dengan Melibatkan Warga Sekitar

CALON Presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk menjadikan Danau Toba di Sumatera Utara sebagai destinasi wisata kelas dunia jika terpilih di Pilpres 2024. Ia takjub dengan keindahan Danau Toba dan melihat peluang besar mengembangkannya jadi destinasi unggul.

Dalam usahanya untuk membuat Danau Toba menjadi destinasi wisata terkemuka, Ganjar berencana untuk melibatkan penduduk setempat dalam pemahaman dan pengelolaan potensi pariwisata.

"Danau Toba dan area ini sangat cantik sekali, saya kira bisa dikembangkan untuk menjadi tempat destinasi wisata kelas dunia," ucap Ganjar pada pertemuannya dengan tokoh masyarakat di Pelabuhan Muara di Hutana Godang, Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Minggu 12 November 2023.

Ganjar mengungkapkan pandangannya bahwa keterlibatan masyarakat seharusnya mencakup seluruh proses, mulai dari desain produk hingga infrastruktur pariwisata. Selain itu, perlu memastikan keberlanjutan ekosistem dan pelestarian warisan budaya.