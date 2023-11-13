Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ganjar Pranowo Akan Kembangkan Danau Toba Jadi Wisata Dunia dengan Melibatkan Warga Sekitar

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |06:29 WIB
Ganjar Pranowo Akan Kembangkan Danau Toba Jadi Wisata Dunia dengan Melibatkan Warga Sekitar
Danau Toba di Sumatera Utara. (Foto: Maritim)
A
A
A

CALON Presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk menjadikan Danau Toba di Sumatera Utara sebagai destinasi wisata kelas dunia jika terpilih di Pilpres 2024. Ia takjub dengan keindahan Danau Toba dan melihat peluang besar mengembangkannya jadi destinasi unggul.

Dalam usahanya untuk membuat Danau Toba menjadi destinasi wisata terkemuka, Ganjar berencana untuk melibatkan penduduk setempat dalam pemahaman dan pengelolaan potensi pariwisata.

"Danau Toba dan area ini sangat cantik sekali, saya kira bisa dikembangkan untuk menjadi tempat destinasi wisata kelas dunia," ucap Ganjar pada pertemuannya dengan tokoh masyarakat di Pelabuhan Muara di Hutana Godang, Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Minggu 12 November 2023.

Ganjar mengungkapkan pandangannya bahwa keterlibatan masyarakat seharusnya mencakup seluruh proses, mulai dari desain produk hingga infrastruktur pariwisata. Selain itu, perlu memastikan keberlanjutan ekosistem dan pelestarian warisan budaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement