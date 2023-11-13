Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Manfaat Buah Belimbing, Bantu Turunkan BB Salah Satunya

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |16:30 WIB
5 Manfaat Buah Belimbing, Bantu Turunkan BB Salah Satunya
Manfaat kesehatan buah belimbing, (Foto: Asphotofamily/Freepik)
BUAH belimbing bisa dibilang bukan jadi pilihan yang familiar, saat ingin mengonsumsi buah, Tidak seperti buah apel, pisang, jeruk atau buah populer lainnya.

Namun, tahukah Anda bahwa nyatanya buah belimbing punya berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh? Belimbing dapat bermanfaat sebagai sumber antioksidan dalam makanan, selain merupakan sumber serat makanan.

Memiliki bentuk unik yang diidentikkan dengan bintang, berikut adalah beberapa manfaat buah belimbing yang perlu Anda ketahui, sebagaimana dikutip dari WebMD, Senin (13/11/2023)

1. Anti-inflamasi: Tingginya kadar antioksidan pada buah ini menjadikannya sebagai antiinflamasi yang baik. Makanya bisa membantu meringankan gejala psoriasis dan dermatitis.

2. Bantu penurunan berat badan: Serat dalam belimbing dapat meningkatkan metabolisme dan membantu perut bisa merasa kenyang lebih lama, sehingga kita bisa makan lebih sedikit. Ini juga merupakan camilan rendah kalori loh! 

3. Tingkatkan imun: Belimbing mengandung vitamin C yang sehat, yang membantu tubuh bisa membuat sel darah putih, yang bekerja untuk melawan kuman untuk sistem kekebalan tubuh yang maksimal.

