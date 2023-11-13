Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Bumbu Dapur yang Bisa Mengusir Tikus, dari Daun Salam hingga Cabai

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |21:05 WIB
7 Bumbu Dapur yang Bisa Mengusir Tikus, dari Daun Salam hingga Cabai
Bumbu dapur yang dapat usir tikus. (Foto: Freepik)
A
A
A

TUJUH bumbu dapur yang bisa mengusir tikus ini perlu kalian ketahui. Tikus adalah hama yang tidak hanya merusak tanaman dan pertanian, tapi juga mengganggu di rumah. Bukan hanya membuat kotor rumah, tikus juga bisa merusak berbagai perabot rumah tangga.

Membasmi tikus memang bukan perkara mudah. Namun ternyata, ada beberapa cara yang bisa kaliam gunakan untuk mengusir tikus. Bahkan bahan-bahannya bisa kalian dapat di dapur kalian lho.

Lantas, bagaimana cara mengusir tikus? Berikut adalah tujuh bumbu dapur yang bisa mengusir tikus, dikutip dari berbagai sumber, Senin (13/11/2023).

1. Daun Salam

Bumbu dapur pertama yang bisa mengusir tikus adalah daun salam. Cara tradisional ini dipercaya ampuh untuk mengusir tikus. Kalian bisa menggunakan daun salam untuk meracuni tikus saat memakannya.

Cukup letakkan beberapa lembar daun salam di penjuru ruangan atau tempat tikus bersarang, ulangi sampai tikus-tikus pergi.

2. Lada

Lada adalah bumbu dapur berikutnya yang bisa mengusir tikus. Kalian hanya perlu menaburkan sedikit lada di sekitar lubang-lubang tikus lalu lihat bagaimana hasilnya. Kalian bisa menggunakan lada putih ataupun hitam karena keduanya berbau tajam dan membuat tikus menjauh.

3. Bawang Merah

Bawang merah juga bumbu dapur yang bisa digunakan mengusir tikus karena bawang yang menyengat dianggap menjijikan oleh tikus. Caranya mudah, kalian hanya perlu mengiris-iris bawang kemudian letakkan ke tempat yang biasa dilewati atau disukai oleh tikus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/298/3149048/lengkuas-dsVk_large.jpg
Bumbu Dapur Ini Bisa Cegah Kanker hingga Turunkan Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/298/2965956/5-rekomendasi-penyedap-rasa-masakan-sambal-hingga-kaldu-CmmpNv36mH.jpg
5 Rekomendasi Penyedap Rasa Masakan, Sambal hingga Kaldu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/05/298/2661402/4-bumbu-dapur-paling-cocok-untuk-atasi-kolesterol-tinggi-DQLv3tLFmB.jpg
4 Bumbu Dapur Paling Cocok untuk Atasi Kolesterol Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/17/298/2631077/mau-masakan-jadi-favorit-keluarga-ini-4-tipsnya-XBbspt221Z.jpeg
Mau Masakan Jadi Favorit Keluarga? Ini 4 Tipsnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/08/298/2543922/hadapi-varian-omicron-bumbu-masak-baiknya-gunakan-kunyit-dan-bawang-putih-nE5EPISI62.jpg
Hadapi Varian Omicron, Bumbu Masak Baiknya Gunakan Kunyit dan Bawang Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/09/298/2529635/base-genep-rahasia-kelezatan-di-balik-masakan-tradisional-bali-IVnNrZXKZs.jpg
Base Genep, Rahasia Kelezatan di Balik Masakan Tradisional Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement