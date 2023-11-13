7 Bumbu Dapur yang Bisa Mengusir Tikus, dari Daun Salam hingga Cabai

TUJUH bumbu dapur yang bisa mengusir tikus ini perlu kalian ketahui. Tikus adalah hama yang tidak hanya merusak tanaman dan pertanian, tapi juga mengganggu di rumah. Bukan hanya membuat kotor rumah, tikus juga bisa merusak berbagai perabot rumah tangga.

Membasmi tikus memang bukan perkara mudah. Namun ternyata, ada beberapa cara yang bisa kaliam gunakan untuk mengusir tikus. Bahkan bahan-bahannya bisa kalian dapat di dapur kalian lho.

Lantas, bagaimana cara mengusir tikus? Berikut adalah tujuh bumbu dapur yang bisa mengusir tikus, dikutip dari berbagai sumber, Senin (13/11/2023).

1. Daun Salam

Bumbu dapur pertama yang bisa mengusir tikus adalah daun salam. Cara tradisional ini dipercaya ampuh untuk mengusir tikus. Kalian bisa menggunakan daun salam untuk meracuni tikus saat memakannya.

Cukup letakkan beberapa lembar daun salam di penjuru ruangan atau tempat tikus bersarang, ulangi sampai tikus-tikus pergi.

2. Lada

Lada adalah bumbu dapur berikutnya yang bisa mengusir tikus. Kalian hanya perlu menaburkan sedikit lada di sekitar lubang-lubang tikus lalu lihat bagaimana hasilnya. Kalian bisa menggunakan lada putih ataupun hitam karena keduanya berbau tajam dan membuat tikus menjauh.

3. Bawang Merah

Bawang merah juga bumbu dapur yang bisa digunakan mengusir tikus karena bawang yang menyengat dianggap menjijikan oleh tikus. Caranya mudah, kalian hanya perlu mengiris-iris bawang kemudian letakkan ke tempat yang biasa dilewati atau disukai oleh tikus.