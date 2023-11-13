Sail Teluk Cenderawasih 2023, Perkuat Kedaulatan Maritim di Kawasan Pasific

Sail Teluk Cenderawasih 2023 merupakan bagian dari rangkaian Sail Indonesia ke-13 menjadi event yang memperkuat kedaulatan maritim di kawasan Pasific. (Foto: dok YouTube Pemprov Papua)

JAKARTA - Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023 merupakan pagelaran untuk memperkenalkan potensi bahari, pariwisata, dan sosial budaya di Papua. Selain dapat meningkatkan kunjungan wisata dan minat investor di Bumi Cenderawasih, event ini semakin memperkuat kedaulatan maritim Indonesia di kawasan Pasific.

Pembahasan seputar STC 2023 disampaikan dalam acara Ruang iNews yang ditayangkan live melalui zoom pada Kamis (9/11/2023) malam di iNews TV. Acara yang dipandu presenter Davie Pratama menghadirkan narasumber Nurul Ichwan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM dan Herry Ario Naap Bupati Biak Numfor, Papua.

Ajang pelayaran yang merupakan rangkaian gelaran tahunan Sail Indonesia itu didorong untuk menarik investasi, akselerasi ekspor, dan pengembangan potensi daerah. Sail Teluk Cenderawasih yang bertema ”Memperkuat Kedaulatan Maritim Indonesia di Pasifik” diselenggarakan di empat kabupaten di Papua, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Sarmi.

Puncak STC Papua 2023 akan berlangsung dari 22-30 November 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo direncanakan akan membuka Sail Teluk Cenderawasih (STC) pada 22 November 2023 di Ex Dermaga BMJ Biak.

Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan STC 2023, seperti ekspor perikanan, pameran UMKM, yacht rally, pentas seni budaya, pasar kuliner, hingga hiburan menarik lainnya. Nurul menyampaikan, penyelenggaraan Sail Teluk Cenderawasih menjadi rangkaian Sail Indonesia ke-13.

“Tujuan diadakan event ini kita menginginkan ada percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan, pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi yang ada di empat kabupaten serta daerah lainnya di Papua bisa berlangsung cepat,” katanya.