Mengenal Meera Albaba, Desainer Palestina yang Berjuang lewat Karya

SERANGAN yang dilakukan Israel ke Jalur Gaza memang telah membuat banyak bangunan bersejarah hancur. Palestina sendiri memiliki beragam kebudayaan yang membuka mata dunia.

Kebudayaan tersebut pun dituangkan ke dalam fashion, salah satunya oleh desainer asal Gaza, Palestina, Meera Albaba yang begitu menginspirasi. Kisah sosok Meera ini pun diungkap dalam thread di akun Twitter, @miucclamuse.

Akun tersebut menceritakan kisah Meera, seorang desainer asal Palestina yang berhasil membuat rancangan busana bernama Meera Adnan dengan turut menyuarakan kisah Gaza sebagai kota yang dikepung.

“Gaza adalah kota yang indah dan hangat dengan arsitektur dan pantai yang menawan. kami juga memiliki reruntuhan, kamp pengungsi, kemiskinan dan kekurangan gizi yang diterapkan secara sistematis pada kami,” kata Meera, dikutip MNC Portal Indonesia.

Didirkan pada tahun 2020, Meera Adnan adalah merek clothing unisex kontemporer yang fokus utamanya adalah “merebut kembali narasi dan dipengaruhi oleh referensi agama, politik, dan lokal yang menceritakan kisah pribadi dari ‘kota yang dikepung’.”

Pada setiap pakaian, merek ini menggabungkan beberapa elemen teknik atau elemen desain Palestina. Untuk koleksi terbarunya, Migrasi, brand ini berkolaborasi dengan Deerah, brand yang khusus memproduksi bordir Tatreez hasil desain para pengungsi Palestina di Yordania.

Tatreez sendiri adalah bentuk sulaman silang tradisional yang berasal dari Palestina dan sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Tatreez pun sering digunakan oleh perempuan Palestina sebagai cara untuk mengekspresikan pengalaman mereka terutama sejak pengungsian paksa pada tahun 1948.