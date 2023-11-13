Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Airport Fashion Oli Sykes Vokalis BMTH Siap Liburan ke Bali

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |19:30 WIB
Potret Airport Fashion Oli Sykes Vokalis BMTH Siap Liburan ke Bali
Potret gaya Oli Sykes, (Foto: Instagram @olobersykes)
A
A
A

VOKALIS band metal Bring Me The Horizon (BMTH) Oli Sykes tampaknya siap untuk liburan di Bali setelah menggelar konser di Jakarta pada akhir pekan lalu. 

Kabar ini mengejutkan banyak orang, terlebih keputusan band-nya untuk menghentikan konser di hari pertama dan membatalkan jadwal hari kedua.

"Batal konser terus ke Bali jalan-jalan?" komentar akun @ayu_da*** dikutip dari kolom komentar unggahan akun Instagram @adisuryadharma, Senin (13/11/2023)

(Foto: Instagram @adisuryadharma) 

Pada foto yang diunggah, menampilkan potret Oli saat berada di bandara. Tampilan gaya airport fesyen vokalis band metal ini tak kalah seru untuk dikulik. Terlihat Oli memilih gaya outfit santai, memilih menggunakan tas jenis tote bag untuk momen liburannya di Bali.

 BACA JUGA:

Menurut penelusuran MNC Portal di jagat maya, kemungkinan besar totebag Oli Sykes adalah Leather tote bag with a crackled finish keluaran rumah mode mewah dunia Massimo Dutti yang terbuat dari bahan kulit dan long jacket coklat yang distyling rapi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/194/3027540/perempuan_ini_cosplay_jadi_lim_sol-FhKq_large.jpg
Gaya Outfit Unik Fans Byeon Woo Seok saat Fan Meeting, Ada yang Cosplay Jadi Lim Sol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/194/3000686/besok-uniqlo-hadirkan-neighborhood-store-kedua-di-indonesia-U9zseb9oU0.jpg
Besok, Uniqlo Hadirkan Neighborhood Store Kedua di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/194/2996547/potret-gaya-le-sserafim-di-coachella-pakai-outfit-rancangan-khusus-louis-vuitton-obSI0dOMog.jpg
Potret Gaya LE SSERAFIM di Coachella, Pakai Outfit Rancangan Khusus Louis Vuitton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/194/2992140/usung-keindahan-kontemporer-khas-inggris-intip-koleksi-kolaborasi-uniqlo-dan-jw-anderson-LJXsPf5V95.jpg
Usung Keindahan Kontemporer Khas Inggris, Intip Koleksi Kolaborasi Uniqlo dan JW Anderson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/194/2990015/serupa-tapi-tak-sama-gery-gany-ngaku-sering-bertukar-pakaian-Hd2aDW9k8k.jpg
Serupa tapi Tak Sama, Gery Gany Ngaku Sering Bertukar Pakaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/612/2981799/oscar-2024-billie-eilish-pakai-pin-ceasefire-vokal-dukung-palestina-HJbKwI23Td.jpg
Oscar 2024: Billie Eilish Pakai Pin Ceasefire, Vokal Dukung Palestina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement