Potret Airport Fashion Oli Sykes Vokalis BMTH Siap Liburan ke Bali

VOKALIS band metal Bring Me The Horizon (BMTH) Oli Sykes tampaknya siap untuk liburan di Bali setelah menggelar konser di Jakarta pada akhir pekan lalu.

Kabar ini mengejutkan banyak orang, terlebih keputusan band-nya untuk menghentikan konser di hari pertama dan membatalkan jadwal hari kedua.

"Batal konser terus ke Bali jalan-jalan?" komentar akun @ayu_da*** dikutip dari kolom komentar unggahan akun Instagram @adisuryadharma, Senin (13/11/2023)

(Foto: Instagram @adisuryadharma)

Pada foto yang diunggah, menampilkan potret Oli saat berada di bandara. Tampilan gaya airport fesyen vokalis band metal ini tak kalah seru untuk dikulik. Terlihat Oli memilih gaya outfit santai, memilih menggunakan tas jenis tote bag untuk momen liburannya di Bali.

BACA JUGA:

Menurut penelusuran MNC Portal di jagat maya, kemungkinan besar totebag Oli Sykes adalah Leather tote bag with a crackled finish keluaran rumah mode mewah dunia Massimo Dutti yang terbuat dari bahan kulit dan long jacket coklat yang distyling rapi.