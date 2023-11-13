Intip OOTD Nikita Mirzani Liburan di Paris, Aura Lebih Bercahaya

OOTD Nikita Mirzani saat liburan ke Paris sukses mencuri perhatian. Dia tampil lebih elegan dengan permainan warna hitam.

Momen itu dia bagikan ke akun Instagramnya. Terlihat dalam foto, ibu tiga anak itu memakai long dress hitam motif yang dilapisi dengan coat hitam.

Dia pun melengkapinya dengan syal hitam dan boots putih. Bak sosialita, perempuan yang akrab disapa Nyai itu pun menenteng tas hitam.

Sementara untuk rambut, dia hanya membuat cepol dan sedikit berantakan. Penampilannya kian memesona dengan natural makeup.