HOME WOMEN FASHION

Intip OOTD Nikita Mirzani Liburan di Paris, Aura Lebih Bercahaya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |11:25 WIB
Intip OOTD Nikita Mirzani Liburan di Paris, Aura Lebih Bercahaya
Nikita Mirzani. (Foto: Instagram)
A
A
A

OOTD Nikita Mirzani saat liburan ke Paris sukses mencuri perhatian. Dia tampil lebih elegan dengan permainan warna hitam.

Momen itu dia bagikan ke akun Instagramnya. Terlihat dalam foto, ibu tiga anak itu memakai long dress hitam motif yang dilapisi dengan coat hitam.

Dia pun melengkapinya dengan syal hitam dan boots putih. Bak sosialita, perempuan yang akrab disapa Nyai itu pun menenteng tas hitam.

Nikita Mirzani

Sementara untuk rambut, dia hanya membuat cepol dan sedikit berantakan. Penampilannya kian memesona dengan natural makeup.

Advertisement