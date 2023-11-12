Potret dan Profil Lulu Tobing, Pesinetron yang Kembali Gugat Bani Mulia

POTRET dan profil Lulu Tobing kembali mencuri perhatian warganet. Pasalnya, dia kembali menggugat cerai Bani Mulia untuk kedua kalinya.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Humas PA Jakarta Pusat, Jahat Sudrajat.

"Pada 23 Oktober 2023 ada masuk perkara atas nama LL sama BM suaminya. ajukan gugatan cerai," kata Jajat Sudrajat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Sontak kabar mengejutkan tersebut membuat warganet kembali ingin tahu potret dan profil pesinetron era 90an itu.

1. Profil

Pemilik nama asli Lulu Luciana Tobing itu lahir di Cilacap pada 21 November 1977. Dia merupakan pemeran dan model berkebangsaan Indonesia.

Lahir di Jawa, Lulu Tobing nyatanya juga memiliki darah keturunan orang Batak. Hal ini dikarenakan mendiang ayah Lulu adalah orang Batak, yakni Basaruli Tobing.

2. Mualaf

Lulu lahir dengan menganut agama Kristien seperti keluarganya. Namun, dia memutuskan untuk pindah agama Islam ketika akan menikah dengan cucu mantan Presiden RI Soeharto, Danny Rukmana.