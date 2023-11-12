10 Ucapan Menyentuh untuk Ayah di Hari Ayah Nasional

TAHUKAH Anda bahwa hari ini, Minggu 12 November diperingati sebagai Hari Ayah Nasional? Bisa menjadi momen tepat untuk setiap orang bisa untuk mengenang sosok ayah yang selalu berjasa untuk anak dan keluarganya.

Di momen ini pula, kita bisa mengutarakan rasa sayang pada sosok ayah. Caranya pun beragam, mulai dari memberikan hadiah, menghabiskan waktu bersama keluarga hingga memberikan ucapan manis untuk sang ayah.

Ucapan manis ini tentu akan bermakna indah. Selain itu, ini bisa jadi memori manis yang akan selalu diingat oleh ayah sebagai orang tua dari anak-anaknya.

Dihimpun dari BestMessage dan Bqprime, Minggu (12/11/2023) berikut 10 inspirasi ucapan manis dan mengharukan untuk sosok ayah di Hari Ayah Nasional.

1. Selamat Hari Ayah, Ayah! Kamu yang terbaik.

2. Mengucapkan Hari Ayah kepada pria yang mengajariku bagaimana menjadi kuat dan baik hati. Sayang kamu ayah!

BACA JUGA:

3. Untuk ayah yang tak pernah gagal membuatku tersenyum, Selamat Hari Ayah! Anda sungguh luar biasa.

BACA JUGA:

4. Ayah, kamu adalah pahlawanku dan panutanku. Terimakasih untuk semuanya. Selamat Hari Ayah!

5. Selamat Hari Ayah untuk ayah paling keren yang pernah ada! Cinta dan dukunganmh sangat berarti bagiku.