Menyetir Tanpa Dua Tangan, Perjuangan Driver Ojol Sukses Bikin WNA di Bali Tersentuh

KETERBATASAN fisik bukan menjadi penghalang seseorang untuk melanjutkan hidup. Terkadang, keterbatasan yang dimiliki justru bisa menjadi motivasi untuk terus bangkit.

Prinsip inilah yang tampak dimiliki oleh Pak Arul, seorang penyandang disabilitas yang sehari-harinya tetap gigih bekerja sebagai pengemudi ojek online (ojol). Meski hidup tanpa dua tangan, Pak Arul sukses membuat netizen terenyuh dengan kegigihannya bekerja sebagai pengemudi ojol.

Pak Arul sendiri belakangan viral saat salah seorang warga negara asing (WNA) asal Chili yang sedang berlibur di Bali, memakai jasa Pak Arul untuk mengorder makanan. WNA yang diketahui bernama Elias tersebut terkejut ketika orderan makanannya diantar oleh Pak Arul. Ia lantas mencoba berbincang dan mengabadikan momen tersebut dalam video.

(Foto: TikTok @rescue_2000)

Dalam video, terlihat meski tak memiliki kedua tangan yang sempurna, namun salah satu tangan Pak Arul masih bisa mengambil helm di kepalanya dan meraih tas yang dikenakannya.