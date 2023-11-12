Tanggal 13 November 2023 Hari Apa? Simak di Sini

TANGGAL 13 November 2023 hari apa? Ada momen yang diperingati, tapi bukan libur nasional. Momen di mana dikenang sebagai Hari Kebaikan Sedunia dan Hari Tragedi Semanggi I.

Hari Tragedi Semanggi I

Kerusuhan 1998 tentu sangat memilukan masyarakat Indonesia, di mana pada saat itu terjadinya penurunan orde baru. Sejak kejadian itu, terjadi lagi kerusuhan yang membuat pilu, yakni tragedi Semanggi I yang terjadi sejak 11 November hingga puncaknya di tanggal 13 November 1998.

Kejadian itu menyebabkan tewasnya 17 warga sipil, di antaranya terdapat sejumlah mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Tragedi itu dilatarbelakangi oleh protes terhadap transisi pemerintahan dengan mengadakan SI MPR untuk menentukan Pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan.

Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR/MPR Orba. Masyarakat dan mahasiswa juga menentang Dwi Fungsi ABRI.

Pada Kamis 13 November 1998, mahasiswa dan masyarakat sudah bergabung dan mencapai area Semanggi dan sekitarnya. Mereka melebur dengan mahasiswa yang sudah ada di kampus Universitas Atma Jaya Jakarta. Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orang.

Untuk memukul mundur demonstran, tembakan dilepaskan. Beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal seketika di jalan. Salah satunya adalah Teddy Wardhani Kusuma, mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (ITI) yang merupakan korban meninggal pertama di hari itu diikuti oleh sejumlah korban tewas lain. Kejadian ini kemudian dikenang sebagai Tragedi Semanggi I.