IJTI Jakarta Raya Gelar Jakarta Journalist Shoot 2023, Gaungkan Gagasan Jurnalisme Positif

IKATAN Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jakarta Raya menggelar acara Jakarta Journalist Shoot 2023 di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Sabtu (11/11/2023

Sesuai dengan nama acara yang diusung, para anggota IJTI berkesempatan untuk belajar menembak yang didampingi langsung oleh Persatuan Olahraga Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin).

Olahraga menembak sendiri dipilih lantaran sesuai dengan gagasan yang ingin digaungkan dalam acara ini 'Jurnalisme Positif'.

Filosofi menembak yang harus tepat sasaran dirasa sejalan dengan gagasan dimana jurnalisme positif harus selalu tepat sasaran dengan memperhatikan dampak yang terjadi dari praktik jurnalisme.

(Foto: Dok Istimewa)

Ketua IJTI Jakarta Raya, Feby Budi Prasetyo menjelaskan, jika gagasan Jurnalisme Positif begitu relevan dengan kondisi Indonesia yang sedang menyambut tahun politik.

Situasi yang memanas harus diredam dengan praktik Jurnalisme Positif yang berusaha untuk selalu menyeimbangkan penyebaran berita demi situasi Indonesia yang selalu kondusif.