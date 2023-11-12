Marak Kasus Cacar Monyet di Indonesia, Imunitas Kuat Bisa Mencegahnya?

KASUS cacar monyet mulai marak di Indonesia sejak beberapa waktu belakangan ini. Diketahui saat ini kasusnya sudah mulai tersebar di beberapa wilayah, tidak hanya di DKI Jakarta.

Menurut data Kementerian Kesehatan RI, per 8 November 2023, total kasus cacar monyet di Indonesia tercatat sudah ada 38 dengan persebarannya ada di DKI Jakarta (29 kasus), Banten (5), dan Jawa Barat (4).

Data di lapangan tersebut, menjadi alarm sekaligus pengingat bahwa penting untuk mencegah diri tertular penyakit cacar monyet. Langkah pencegahan yang paling mudah adalah memastikan hidup bersih dan sehat. Cara tersebut pun disarankan Kementerian Kesehatan, misalnya mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas.

BACA JUGA:

Selain itu, langkah pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah sebisa mungkin tidak melakukan kontak langsung dengan penderita cacar monyet. Sebab, kontak langsung dengan penderita, punya tingkat risiko besar untuk tertular.

Selain itu, dijelaskan Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia (PDPOTJI) Dr. (cand.), dr. Inggrid Tania, M.Si, penting untuk mencegah tertular cacar monyet ialah dengan memastikan imunitas tubuh yang kuat.

"Imunitas yang kuat menentukan, apakah virus mudah menyerang tubuh atau tidak," kata dr. Inggrid dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (12/11/2023)