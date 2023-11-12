Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Marak Kasus Cacar Monyet di Indonesia, Imunitas Kuat Bisa Mencegahnya?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |20:00 WIB
Marak Kasus Cacar Monyet di Indonesia, Imunitas Kuat Bisa Mencegahnya?
Mencegah tertular cacar monyet, (Foto: Stefamarpik/Freepik)
A
A
A

KASUS cacar monyet mulai marak di Indonesia sejak beberapa waktu belakangan ini. Diketahui saat ini kasusnya sudah mulai tersebar di beberapa wilayah, tidak hanya di DKI Jakarta.

Menurut data Kementerian Kesehatan RI, per 8 November 2023, total kasus cacar monyet di Indonesia tercatat sudah ada 38 dengan persebarannya ada di DKI Jakarta (29 kasus), Banten (5), dan Jawa Barat (4).

Data di lapangan tersebut, menjadi alarm sekaligus pengingat bahwa penting untuk mencegah diri tertular penyakit cacar monyet. Langkah pencegahan yang paling mudah adalah memastikan hidup bersih dan sehat. Cara tersebut pun disarankan Kementerian Kesehatan, misalnya mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas.

 BACA JUGA:

Selain itu, langkah pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah sebisa mungkin tidak melakukan kontak langsung dengan penderita cacar monyet. Sebab, kontak langsung dengan penderita, punya tingkat risiko besar untuk tertular.

Selain itu, dijelaskan Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia (PDPOTJI) Dr. (cand.), dr. Inggrid Tania, M.Si, penting untuk mencegah tertular cacar monyet ialah dengan memastikan imunitas tubuh yang kuat.

"Imunitas yang kuat menentukan, apakah virus mudah menyerang tubuh atau tidak," kata dr. Inggrid dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (12/11/2023)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056456/anak-terinfeksi-mpox-ini-hal-yang-wajib-dilakukan-orangtua-60GqhMTBTt.jpg
Anak Terinfeksi Mpox? Ini Hal yang Wajib Dilakukan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056298/cara-mengobati-mpox-sudah-ada-vaksinnya-kwUZ0qZSHp.jpg
Cara Mengobati Mpox, Sudah Ada Vaksinnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056294/apa-yang-harus-dilakukan-seseorang-jika-terinfeksi-mpox-ini-penjelasannya-WsT1iWMiXE.jpg
Apa yang Harus Dilakukan Seseorang jika Terinfeksi Mpox? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056293/ini-kelompok-orang-yang-rentan-terinfeksi-mpox-waspadai-penularannya-I8PyiQJxaU.jpg
Ini Kelompok Orang yang Rentan Terinfeksi Mpox, Waspadai Penularannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056288/mengenal-secara-detail-pola-penyebaran-mpox-penyakit-yang-tengah-jadi-sorotan-who-OdkMBwCalJ.jpg
Mengenal Secara Detail Pola Penyebaran Mpox, Penyakit yang Tengah Jadi Sorotan WHO!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/481/3055961/pendatang-dari-luar-negeri-wajib-skrining-dan-isi-form-health-pass-cegah-penularan-mpox-U5NWwI7Jab.jpg
Pendatang dari Luar Negeri Wajib Skrining dan Isi Form Health Pass, Cegah Penularan Mpox
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement