Tips Beby Tsabina Hadapi Nyeri saat Hari Pertama Menstruasi

ARTIS cantik Beby Tsabina mengaku sering kali merasa tidak nyaman ketika menstruasi datang. Dia kerap mengalami sakit hingga kram perut sehingga membuat waktu tidurnya terganggu karena kondisi tubuhnya yang tidak nyaman.

Belum lama ini dia pun membagikan pengalamannya ketika hari-hari awal mengatasi menstruasi. Beby mengaku kerap mengalami susah tidur semacam insomnia pada hari pertama menstruasi. Hal ini dipicu dengan banyaknya volume menstruasi sehingga membuatnya terbangun di malam hari

“Ditambah lagi kalau malam hari kebangun harus ganti pembalut atau malah pas bangun pagi ternyata bocor itu udah gak nyaman banget,” kata Beby, dikutip dalam acara Press Conference Peluncuran Hers Protex Comfort Night, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Sabtu 11 November 2023.

Untuk itu, Beby mengaku kalau dia membutuhkan beberapa treatment agar membuatnya lebih nyaman dan tenang sepanjang malam sehingga membuat tidur menjadi lebih lelap. Misalnya kebutuhan pembalut yang dibutuhkan sesuai dengan kondisinya.

Adapun ritual lainnya yang dilakukan untuk merawat diri seperti membuat dirinya merasa nyaman dengan kegiatan yang menyenangkan, mendengarkan lagu-lagu favorit sesuai suasana hati, konsumsi makanan yang enak, hingga mengompres perut dengan menggunakan air hangat.