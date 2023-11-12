Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Amankah Gunakan Obat Pereda Nyeri saat Menstruasi? Ini Jawaban Psikolog

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |23:00 WIB
Nyeri saat hari pertama menstruasi. (Foto: Freepik.com)
SAAT menstruasi sebagian besar perempuan merasa sakit yang tidak tertahankan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengonsumsi obat pereda nyeri. Namun apakah obat pereda nyeri aman untuk dikonsumsi saat menstruasi?

Psikolog Klinis Anak dan Remaja, Melissa Magdalena, M.Psi menjelaskan dari segi psikolog kegiatan itu akan lebih baik jika dikonsultasikan terlebih dahulu kepada ahlinya. Karena menurutnya penggunaan seperti obat-obatan akan lebih efektif apabila dilakukan sesuai dengan anjuran resep dokter.

“Disini saya menjelaskan sebagai psikolog mengenai penggunaan obat memang sebaiknya dikonsultasikan kepada dokternya terlebih dahulu, seperti obat-obatan yang lain lebih baik sesuai dengan resep dokter, yang saya mau highlight adalah untuk teman-teman sekalian jika memang saat menstruasi mengalami rasa tidak nyaman sangat boleh untuk mencari bantuan profesional ke dokter,” kata Melissa, dikutip dalam acara Press Conference Peluncuran Hers Protex Comfort Night, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Obat pereda nyeri bisa atasi nyeri haid?

Beberapa obat mungkin memang bisa digunakan sebagai pereda rasa tidak nyaman ketika menstruasi, tetapi sangat baik jika dilakukan dengan resep dokter. Karena apabila penggunaan obat itu tidak digunakan sesuai dengan anjuran bisa menjadi penyalahgunaan obat. 

Selain itu dengan penggunaan obat yang sesuai resep dokter, Melissa juga menuturkan takarannya bisa lebih membantu kondisi seseorang. Walaupun terkadang memang ada beberapa kondisi fisik yang membutuhkan obat tetapi ada juga yang hanya sekedar membutuhkan afirmasi positif atau ditenangkan.

“Nah setiap orang kan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya disesuaikan dan jika memang dibutuhkan bantuan profesional itu boleh banget cari dokter,” ucap Melissa.

(Leonardus Selwyn)

      
Telusuri berita women lainnya
