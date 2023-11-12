Coba Penuhi Hak Penyandang Disabilitas, Wamenkes Dante: Lewat Layanan Kesehatan Inklusif

DIUNGKAP Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono saat ini lebih dari satu miliar orang atau setara dengan 15 persen populasi dunia menghadapi berbagai bentuk disabilitas.

Tak terkecuali Indonesia, yang memiliki 23 juta orang penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut banyak yang begitu membutuhkan teknologi bantuan untuk beraktivitas dan berdaya di lingkungan masyarakat.

Dante menyebutkan, maka dari itu Kemenkes akan berkomitmen soal pemenuhanhak penyandang disabilitas di Indonesia lewat pengadaan sistem layanan kesehatan yang inklusif, yang membutuhkan peranan teknologi bantuan (teknologi asistif)

“Teknologi bantu (teknologi asistif) ini bisa memberdayakan orang-orang terutama penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan orang-orang dengan kondisi kesehatan kronis atau akut” kata Dante, dikutip dari siaran resmi Kementerian Kesehatan (12/11/2023)