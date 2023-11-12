Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Miris! Penyakit Ini Intai Warga Palestina di Tengah Gempuran Israel

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |08:00 WIB
Miris! Penyakit Ini Intai Warga Palestina di Tengah Gempuran Israel
Ancaman penyakit bagi warga Palestina. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

WARGA Palestina terus berlindung dari rentetan serangan yang dilakukan oleh tentara Israel. Tak hanya itu, mereka juga harus melawan berbagai macam penyakit yang siap mengintai.

Ketua Presidium MER-C dr. Sarbini Abdul Murad mengatakan saat ini banyak masyarakat Palestina yang mengalami infeksi karena tidak adanya antibiotik yang kuat.

"Pemakaian jarum suntik yang berkali-kali, sekarang sudah infeksi. Luka-luka korban yang tumbuh belatung juga ada karena penanganan yang tidak baik," tutur dr Sarbini dalam webinar baru-baru ini.

Selain itu, penyakit yang akan mengintai para pengungsi ini adalah poliuria. Poliuria adalah kondisi ketika seseorang buang air kecil lebih sering dibanding hari biasanya.

Perang Israel dan Palestina

"Ini karena menumpuknya warga pengungsi di rumah sakit, MCK bermasalah, BAK bermasalah, dikhawatirkan terjadi Poliuria. Tawakal lah, kita nggak tau mau bilang apa lagi, dengan kondisi kayak gini," tuturnya.

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Prof DR dr Idrus Paturusi, SpB, SpOT(K) mengaku sangat prihatin karena kondisi di Palestina kesulitan air bersih.

"Saya lihat di televisi air buat minum aja susah apalagi buat membersihkan diri. Kalau dilihat dimana tempat toilet barangkali sembarang, kemudian kalau dilihat obat-obatan ala kadarnya aja, tidak ada yang sesuai aturan karena sangat kurang," ucap dr Idrus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/481/3027574/lansia-malang-ini-diserang-anjing-milik-militer-israel-alami-cedera-serius-UqVzTFnrEN.jpg
Lansia Malang Ini Diserang Anjing Milik Militer Israel, Alami Cedera Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015753/klinik-dan-dapur-umum-di-rafah-ditutup-warga-palestina-mengungsi-ke-al-mawasi-FDMld4ITJ1.jpg
Klinik dan Dapur Umum di Rafah Ditutup, Warga Palestina Mengungsi ke al-Mawasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015730/akibat-operasi-militer-israel-rumah-sakit-kuwait-di-rafah-ditutup-0waGT2ZrFA.jpg
Akibat Operasi Militer Israel, Rumah Sakit Kuwait di Rafah Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015583/kekurangan-bantuan-medis-kondisi-masyarakat-gaza-kian-mengkhawatirkan-g3oJgW08ZE.jpg
Kekurangan Bantuan Medis, Kondisi Masyarakat Gaza Kian Mengkhawatirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015478/30-negara-kecam-israel-pada-pertemuan-who-serang-fasilitas-kesehatan-di-gaza-GUhB701T44.jpg
30 Negara Kecam Israel Pada Pertemuan WHO, Serang Fasilitas Kesehatan di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/481/3012090/israel-kembali-membabi-buta-who-minta-perlindungan-bagi-warga-sipil-gaza-Rxf1Eys8PD.jpg
Israel Kembali Membabi Buta, WHO Minta Perlindungan bagi Warga Sipil Gaza
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement