Diburu di Poland Festival 2023, Intip 4 Fakta Pierogi Makanan Khas Polandia Berbahan Pangsit

MEMPERINGATI perayaan hari kelahiran astronom terkenal asal Polandia, Nicolaus Copernicus ke-550, hari ini digelar Poland Festival 2023 di kawasan SCBD, Jakarta dengan highlight utamanya, kuliner khas Polandia.

Ya, Poland Festival 2023 yang diinisiasi oleh Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia ini, memang salah satunya untuk menggaungkan kuliner khas Polandia di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya hidangan Pierogi yang mana menjadi makanan favorit di daratan Eropa Timur.

Pierogi sendiri dibuat dengan berbahan dasar pangsit, dari adonan pembungkus yang tidak beragi. Kemudian untuk isiannya akan ditambahkan beberapa komponen dengan cita rasa gurih atau pun manis.

Nah seperti apa fakta tentang Pierogi yang banyak diburu pengunjung Poland Festival 2023? Berikut ulasan singkatnya, sebagaimana dihimpun MNC Portal dari lokasi.

1. Makanan nasional: Kuliner khas Eropa Timur ini dijadikan makanan nasional bagi negara Polandia dan Slovakia.

(Foto: MPI/ Selvianus)

Tak heran bila, makanan berbahan dasar pangsit dan dibungkus dengan adonan ini banyak dijumpai di kafe mau pun restoran-restoran di kedua negara tersebut.