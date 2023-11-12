Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Penasaran Makanan Khas Polandia, Masyarakat Serbu Poland Festival 2023 di SCBD

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |21:00 WIB
Penasaran Makanan Khas Polandia, Masyarakat Serbu Poland Festival 2023 di SCBD
Poland Festival 2023, (Foto: MPI/ Selvianus)
MEMPERINGATI perayaan hari kelahiran astronom terkenal asal Polandia, Nicolaus Copernicus ke-550, hari ini digelar Poland Festival 2023 di kawasan SCBD, Jakarta. Festival yang merupakan perayaan yang diselenggarakan Badan Investasi, dan Perdagangan Polandia, bersama dengan Kedutaan Besar Polandia di Jakarta, Polish Business Club, dan Organisasi Pariwisata Polandia.

Acara ini mengajak masyarakat, untuk merasakan keunggulan Polandia melalui berbagai kegiatan, termasuk pameran produk-produk Polandia, teknologi, sains, serta kuliner lezat yang disajikan oleh chef Polandia.

Pantauan Tim MNC Portal Indonesia (MPI) langsung di lokasi, mulai sekitar pukul 10.00 WIB, masyarakat mulai memadati booth Poland Festival yang penasaran ingin mencicipi makanan khas Polandia seperti Pierogi, Rrrrrendang, Sanur Duck, FTP - Feta Times Potato, Kogel Mogel, Zsiadłe Mleko, serta Kefir menjadi makanan keunggulan Polandia.

Wakil Duta Besar Polandia untuk Indonesia, Piotr Filrlus menerangkan, Poland Festival tahun ini digelar di lima kota besar di Indonesia. Dalam rangka merayakan kelahiran Nicolaus Copernicus ke-550

"Poland Festival merupakan festival sedang berada di Indonesia, dan festival ini digelar di Bandung, Surabaya, Bali, Medan dan sekarang di Jakarta," ujar Piotr Filrlus saat ditemui di kawasan SCBD, Minggu (12/10/2023)

 

(Foto: MPI/ Selvianus) 

"Saya sangat bahagia, di sini kami menawarkan produk, makanan, bisnis dan fokus kami lebih ke produk karena ini perayaan kelahiran Nicolaus Copernicus ke-550,"sambung dia.

Halaman:
1 2
      
