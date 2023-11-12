Resep Ikan Dori Steam, Hangat dengan Bumbu Rempah

IKAN dori bisa dikreasikan dengan olahan apa saja. Salah satunya dimasak dengan cara steam.

Menu satu ini cocok bagi kamu yang ingin memulai atau sedang melakoni hidup sehat. Ditambah lagi, ikan dori steam ini kaya rempah yang bikin hangatkan tubuh.

Cocok pula disajikan ketika makan malam bersama keluarga. Mengutip akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ikan dori steam.

Bahan:

300 gr ikan dori fillet

20 gr soun kering, rendam air

1 jempol jahe

1 batang daun bawang

Bahan bawang putih goreng:

15 siung bawang putih

50 ml minyak

⅛ sdt garam

¼ sdt kaldu jamur

⅛ sdt merica

Bahan saus:

2 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

1 sdt gula pasir

150 ml air panas

¼ sdt kaldu jamur