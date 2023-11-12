Resep Sempol Ayam Next Level ala Chef Devina, Pakai Saus Cocolan Thailand

SEMPOL ayam, adalah salah satu jajanan sekolah yang jadi favorit di kalangan anak-anak hingga dewasa. Jajanan satu ini amat mudah dijumpai, terutama di sekitar sekolah atau penjual jajanan di pinggir jalan.

Jika kebanyakkan sempol menggunakan komposisi tepung aci yang lebih banyak, mungkin akan lebih baik dan pastinya lebih lezat jika dibuat sendiri di rumah menggunakan daging ayam seperti resep yang dibagikan oleh Chef Devina Hermawan berikut ini, sebagaimana dilansir dari Youtube Devina Hermawan, Minggu (12/11/2023)

Bahan adonan:

250 gr paha ayam filet

5 siung bawang merah

2 siung bawang putih

1 batang daun bawang, iris

4 buah cabai merah keriting, iris

5 lembar daun jeruk, iris

2 butir telur

100 gr tapioka

40 gr tepung terigu protein sedang

1 sdt garam

¼ sdt merica

2 sdt gula pasir

2 sdt kaldu ayam bubuk

BACA JUGA:

Bahan saus cocolan ala Thailand;

3 batang daun ketumbar

4 siung bawang putih

20 buah cabai rawit hijau

3 sdm sambal Bangkok

BACA JUGA: