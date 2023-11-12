Resep Cumi Judes, Pedas Gurih saat Disantap Siang

CUMI merupakan seafood yang sering kali dijumpai di rumah makan. Tentunya disajikan dengan bumbu yang menggugah selera.

Misalnaya saja dimasak pedas seperti cumi judes ini. Buat kamu yang ingin menikmati cumi, tak ada salahnya mencoba menu satu ini loh.

Waktu memasaknya tidak lama, kamu sudah bisa menyantap bersama keluarga atau bisa dibawa bekal ke kantor untuk makan siang.

Mengutip akun Instagram @mrs.wijaya, berikut resep cumi judes.

Bahan :

- 1 kg cumi segar, bersihkan dan potong-potong

- 5 cm jahe