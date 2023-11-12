Resep Burnt Cheesecake yang Viral di TikTok, Bisa Disajikan saat Sarapan

BURNT cheesecake merupakan salah satu dessert yang viral di sosial media TikTok. Banyak netizen yang ketagihan dengan kue satu ini karena rasanya yang legit dan cocok untuk pecinta keju.

Seperti namanya, burnt cheesecake menampilkan kue seolah gosong di bagian atasnya. Namun, rasa tersebut justru memberi sensasi pahit yang cocok disantap dengan rasa cheesecake yang manis dan lembut.

Tak perlu khawatir, cara membuat burnt cheesecake ini pun cukup mudah dan bahan-bahannya juga sederhana. Tentu kamu bisa membuatnya di rumah bersama keluarga saat waktu luang atau bisa disimpan untuk sarapan.

Penasaran seperti apa resep burnt cheesecake yang viral di TikTok? Berikut resepnya ala Martin Praja dilansir di Instagram @martinpraja, Minggu (12/11/2023).

Bahan-bahan: