HOME WOMEN FOOD

3 Gulai Tikungan Terenak di Blok M, Nomor 2 Disantap Ganjar Pranowo Bareng Istri

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |07:47 WIB
3 Gulai Tikungan Terenak di Blok M, Nomor 2 Disantap Ganjar Pranowo Bareng Istri
Ganjar Pranowo, (Foto: Antara)
CALON presiden Ganjar Pranowo baru-baru ini terlihat menikmati waktu santainya dengan menyantap hidangan khas Jakarta, gulai tikungan (gultik), di Jalan Mahakam, Blok M, Jakarta Selatan. 

Kunjungan Ganjar ke warung gultik ini tidak hanya menunjukkan sisi santai dari seorang politisi, tetapi juga kecintaannya terhadap kuliner lokal.

Ganjar juga memberikan tanggapan positif mengenai warung gultik di Jalan Mahakam. Dia mengakui kenikmatan gultik sapi yang disajikan di sana. Dalam obrolannya dengan para penjual gultik, Ketua Kagama itu, mengetahui bahwa kebanyakan dari mereka berasal dari Solo, Klaten, dan Sukoharjo, menambah wawasan tentang asal-usul kuliner tersebut.

 BACA JUGA:

Lantas Gultik mana saja yang enak di Kawasan Blok-M? Berikut adalah beberapa rekomendasi tiga gultik enak di kawasan Blok M.

1. Gultik Bulungan Agus Budi: Terletak di tikungan Blok M Plaza, Jalan Bulungan No.40, Kecamatan Kebayoran Baru, telah beroperasi sejak tahun 1980. Warung ini buka setiap hari dari pukul 16:30 hingga 05:00 WIB, seperti dikutip dari akun Instagram @gultikblokm_. Warung ini dikenal luas karena menjadi salah satu gultik legendaris di kawasan Blok M.

Pelanggannya juga diketahui beragam, mulai dari pegawai kantoran, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Harga yang terjangkau, berkisar antara Rp10.000 hingga Rp18.000, membuat gultik ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Menu khasnya biasanya disajikan dengan sate jeroan, seperti usus, ati ampela, dan usus ayam.

