Sleeping Beauties Dipilih Jadi Tema Met Gala 2024

GELARAN Met Gala yang selalu dinantikan para pecinta dan pelaku industri mode serta seni, juga publik diketahui telah mengumumkan tema resminya untuk perhelatan tahun 2024.

Mengutip Page Six, Minggu (12/11/2023) Vogue mengumumkan, Institut Kostum Museum Seni Metropolitan telah mengumumkan Sleeping Beauties: Reawakening Fashion menjadi tema Met Gala 2024.

(Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

Tema tersebut dikatakan jadi bentuk penghormatan atau tribute pada koleksi barang vintage, tepatnya didedikasikan untuk 50 barang bersejarah delicate.

oleksinya juga akan menyoroti sekitar 250 desain yang mencakup empat abad dari koleksi permanen museum, termasuk karya Christian Dior, Yves Saint Laurent, dan masih banyak lagi.