Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Sleeping Beauties Dipilih Jadi Tema Met Gala 2024

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |13:00 WIB
<i>Sleeping</i> <i>Beauties</i> Dipilih Jadi Tema Met Gala 2024
Met Gala, (Foto: Reuters/Andrew Kelly)
A
A
A

GELARAN Met Gala yang selalu dinantikan para pecinta dan pelaku industri mode serta seni, juga publik diketahui telah mengumumkan tema resminya untuk perhelatan tahun 2024.

Mengutip Page Six, Minggu (12/11/2023) Vogue mengumumkan, Institut Kostum Museum Seni Metropolitan telah mengumumkan Sleeping Beauties: Reawakening Fashion menjadi tema Met Gala 2024.

(Foto: REUTERS/Andrew Kelly) 

Tema tersebut dikatakan jadi bentuk penghormatan atau tribute pada koleksi barang vintage, tepatnya didedikasikan untuk 50 barang bersejarah delicate.

oleksinya juga akan menyoroti sekitar 250 desain yang mencakup empat abad dari koleksi permanen museum, termasuk karya Christian Dior, Yves Saint Laurent, dan masih banyak lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/194/3073231/met_gala_2025-CwED_large.jpg
Met Gala 2025 Bakal Hadirkan Black Style, Masa Orang Kulit Hitam Menantang Batasan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/194/3006163/daftar-best-dress-di-met-gala-2024-ada-yang-dibuat-hingga-13-500-jam-7FU8OM5QJl.jpg
Daftar Best Dress di Met Gala 2024, Ada yang Dibuat hingga 13.500 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/194/3005978/camila-cabello-jinjing-tas-dari-es-balok-ke-met-gala-2024-FJbAyPcTBe.jpg
Camila Cabello Jinjing Tas dari Es Balok ke Met Gala 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/612/3005661/viral-outfit-met-gala-versi-kearifan-lokal-ala-mimi-peri-unik-dan-kreatif-OhK9uqLNS4.jpg
Viral Outfit Met Gala Versi Kearifan Lokal ala Mimi Peri, Unik dan Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/194/3005460/pakai-gaun-terinspirasi-dari-lukisan-botticelli-ariana-grande-bak-tinkerbell-di-met-gala-PcaWOXWW3G.jpg
Pakai Gaun Terinspirasi dari Lukisan Botticelli, Ariana Grande bak Tinkerbell di Met Gala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/612/3005677/tampilan-unik-camila-cabello-di-met-gala-2024-bawa-es-balok-seperti-dompet-qiQHg7DkGO.jpg
Tampilan Unik Camila Cabello di Met Gala 2024, Bawa Es Balok Seperti Dompet
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement