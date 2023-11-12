Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Sama-Sama Pamerkan Paha Mulus, Keren Mana Alyssa Daguise atau Laura Moane

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |02:35 WIB
Sama-Sama Pamerkan Paha Mulus, Keren Mana Alyssa Daguise atau Laura Moane
Laura Moane dan Alyssa Daguise. (Foto: Instagram)
A
A
A

SETELAH berpisah dengan Alyssa Daguise, Al Ghazali memang nampak dekat dengan Laura Moane. Keduanya pun sering kali memamerkan kedekatan mereka dalam berbagai kesempatan.

Anak pertama Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu pun tidak segan memperlihatkan kebucinanya pada Laura. Tidak heran jika banyak warganet yang penasaran dengan gaya para bidadari penakluk hati Al itu.

Siapa ya menurut kalian yang lebih kece? Mengutip akun Instagram keduanya @its_lauramoane2 dan @alyssadaguise berikut tampilan keduanya dengan baju yang fashionable.

Alyssa Daguise dan Laura Moane

Meskipun keduanya menggunakan busana serba hitam, tetapi Alyssa memilih mengenakan oversize jaket knit dipadukan boots hitam sambil membawa tas hitamnya. Dia terlihat begitu kece.

Sedangkan Laura tampil dengan blazer sebagai luaran dan memadukannya dengan dress satin hitam, sehingga terlihat sangat manis dan tetap terlihat independent.

Baca Selengkapnya: Adu Gaya Laura Moane dan Alyssa Daguise, Bidadari Hati Al Ghazali

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/612/3149532/5_potret_dan_fakta_menarik_alain_ayah_sambung_alyssa_daguise_yang_jarang_tersorot-EAlK_large.jpg
5 Potret dan Fakta Menarik Alain, Ayah Sambung Alyssa Daguise yang Jarang Tersorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/611/3149060/alyssa-bVRs_large.jpg
Bikin Alyssa Tampil Pangling saat Ngunduh Mantu, MUA Bennu Sorumba Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/612/3148984/makna_mendalam_busana_adat_jawa_yang_dipakai_alyssa_dan_al_ghazali_di_momen_ngunduh_mantu-hF91_large.jpg
Makna Mendalam Busana Adat Jawa yang Dipakai Alyssa dan Al Ghazali di Momen Ngunduh Mantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148760/alyssa-7zeU_large.jpg
Dekorasi Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise Kental Nuansa Adat Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/194/3148756/alyssa-tubM_large.jpg
Alyssa Daguise Pakai Paes Solo Putri saat Ngunduh Mantu Bikin Netizen Pangling 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148605/alyssa_daguise_bertabur_berlian_di_hari_pernikahan-CFgL_large.jpg
Alyssa Daguise Bertabur Berlian di Hari Pernikahan, Netizen: Perhiasannya Seharga Rumah Mewah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement