Sama-Sama Pamerkan Paha Mulus, Keren Mana Alyssa Daguise atau Laura Moane

SETELAH berpisah dengan Alyssa Daguise, Al Ghazali memang nampak dekat dengan Laura Moane. Keduanya pun sering kali memamerkan kedekatan mereka dalam berbagai kesempatan.

Anak pertama Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu pun tidak segan memperlihatkan kebucinanya pada Laura. Tidak heran jika banyak warganet yang penasaran dengan gaya para bidadari penakluk hati Al itu.

Siapa ya menurut kalian yang lebih kece? Mengutip akun Instagram keduanya @its_lauramoane2 dan @alyssadaguise berikut tampilan keduanya dengan baju yang fashionable.

Meskipun keduanya menggunakan busana serba hitam, tetapi Alyssa memilih mengenakan oversize jaket knit dipadukan boots hitam sambil membawa tas hitamnya. Dia terlihat begitu kece.

Sedangkan Laura tampil dengan blazer sebagai luaran dan memadukannya dengan dress satin hitam, sehingga terlihat sangat manis dan tetap terlihat independent.

(Martin Bagya Kertiyasa)