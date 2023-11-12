Spektakuler! JKT48 hingga Deretan Artis Tanah Air Meriahkan Panggung TV Show Shopee 11.11 Big Sale

JAKARTA-Gemuruh teriakan, “I want you, Shopee, I need you, Shopee!” menjadi lantunan harmoni paling semangat saat penampilan pembuka dari girl brand, JKT48 dengan para penonton dalam kemeriahan 11.11 Big Sale TV Show hari ini 11 November 2023, pukul 19.00 WIB. Tidak hanya terkesima, melebur dalam lirik dan musik yang dibawakan oleh delapan member grup idola ikonik ini, para penonton juga disuguhkan dengan berbagai penampilan spesial dari para musisi dan deretan artis tanah air lainnya yang turut mewarnai malam puncak kampanye 11.11 Big Sale, seperti El Rumi, Ziva Magnolya, Ghea Indrawari, Salma Salsabil dan Happy Asmara.

Spektakuler acara 11.11 Big Sale TV Show juga telah berhasil menghibur para penonton lainnya baik dari rumah dan dimanapun mereka berada, karena secara serentak disiarkan langsung baik di Shopee LIVE, RCTI, MNCTV, GTV, dan RTV. Para penonton yang menyaksikan juga akan terbawa dalam keseruan berbagai segmen hiburan, mulai dari penampilan lagu dan musik, ditambah beberapa aksi panggung lainnya, serta beragam promo menarik yang menggoda.

(Chemistry Happy Asmara & El Rumi berhasil menghangatkan panggung dengan lagu Sedang Ingin Bercinta x Rungkad)

Head of Marketing Growth Shopee Indonesia Monica Vionna, menyampaikan, Shopee sangat gembira menyambut malam puncak kampanye 11.11 Big Sale yang dihadirkan melalui kemeriahan TV Show hari ini.

"Acara ini adalah wujud apresiasi kami kepada seluruh pengguna setia Shopee yang telah memberikan dukungan tiada henti. Malam ini, kami mengundang pengguna untuk merayakan semangat belanja online dan memanjakan diri lewat hiburan dari penampilan spektakuler para artis hingga musisi yang terlibat dan dikemas secara eksklusif. Bahkan juga dilengkapi dengan ragam promo belanja spesial yang ditawarkan selama acara perhelatan 11.11 Big Sale TV Show berlangsung. Kami berharap pengguna dapat menikmati malam puncak ini, sebagai kampanye dengan promo terbesar akhir tahun. Semoga tetap setia bersama Shopee dalam petualangan belanja online kalian semua. Terima kasih atas dukungannya!," ujarnya.

Melengkapi keseruan acara, ada berbagai segmen berhadiah dan dimainkan secara langsung oleh para bintang tamu. Terdapat Grand Prize berupa mobil Toyota Brio E CVT, Toyota New Calya, Toyota New Agya GR Sport, dan Honda BRV E CVT yang bisa dibeli dengan harga Rp11.000 saja melalui momen Big Flash Sale 11RB dipandu langsung oleh Ruben Onsu. Bahkan ada juga kejutan dahsyat lainnya, mulai dari Motor Honda PCX CBS. Xiaomi 12 PRO, Samsung Galaxy z5 Flip dan Emas 10 Gram.

Lebih serunya lagi, hadiah-hadiah tersebut didapatkan saat segmen khusus Goyang Shopee berlangsung yang diberikan spesial untuk pengguna Shopee. Lebih daripada itu, masyarakat juga menikmati penawaran belanja besar-besaran tambahan termasuk Gratis Ongkir RP0 Sepuasnya, Shopee Live Diskon Murah 24 Jam dan Big Flash Sale Setiap Jam nya sepanjang puncak kampanye berlangsung.

Menghibur penonton bermain Goyang Shopee dengan asyik

(Fitria Dwi Astuti )