Pilih Jual Tas ketimbang Rumah, Ini 4 Koleksi Tas Mewah Istri Bedu

KOMEDIAN Bedu memang sempat membuat heboh karena ingin menjual rumah beserta isinya dengan harga Rp5,5 miliar. Pasalnya, mantan anggota Cagur itu terjerat pinjaman online atau pinjol.

Meskipun pada akhirnya rumah tersebut batal dia jual, tapi dia masih akan menjual beberapa benda untuk memenuhi cicilan berupa apartemen, rumah, dan mobil. Salah satu benda yang akan dijual yakni sejumlah tas mewah dai istrinya, Anggie Bedu.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum deretan koleksi tas mewah sang istri, Berikut rangkumannya dari Instagram @beddu17.

Pakai tas Lady Dior

Potret Bedu dan sang istri saat tengah liburan. Keduanya kompak memakai busana nuansa hitam dan putih. Sang istri tampil cantik memakai atasan putih dipadukan dengan rok pleats, kerudung coklat, dan flatshoes.

Dia juga membawa sling bag dari brand Dior. Tas yang dia pakai itu merupakan Lady Dior berwarna baby pink. Tas tersebut ditaksir memiliki harga Rp110 juta.

Pakai tas Gucci

Kebersamaan istri Bedu bersama teman-temannya. Dia berfoto memakai baju putih dan hijab krem. Dia juga terlihat memamerkan tas Gucci yang dipegangnya. Tas yang dipakai itu merupakan Gucci Horsebit 1955 Mini Bag. Harganya ditaksir Rp38,8 juta.