HOME WOMEN LIFE

Rayakan Hari Sumpah Pemuda, Komunitas Seni Budaya Paroki Kelapa Gading Gelar Lenong Kestra Yu Niti

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |22:47 WIB
Rayakan Hari Sumpah Pemuda, Komunitas Seni Budaya Paroki Kelapa Gading Gelar Lenong Kestra Yu Niti
Lenong Kestra Yu Niti. (Foto: MPI/ Syifa Fauziah)
A
A
A

HARI Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk merayakannya, seperti yang dilakukan Komunitas Seni Budaya Paroki Kelapa Gading yang menggelar seni musik budaya bertajuk 'Lenong Kestra Yu Niti'.

Acara tersebut berlangsung di Jakarta Conference Hall iNews Tower pada Sabtu malam (11/11/2023). Ketua Sie Seni Budaya Paroki Kelapa Gading, Gereja St. Yakobus, Elisabeth Noviana Chandra mengatakan pihaknya memilih Hari Sumpah Pemuda karena untuk mengangkat kesatuan lewat budaya.

"Makanya judulnya Yu Niti Lenong Kestra. Di mana kita gabungkan banyak elemen musik tradisi dan modern kemudian dari lintas agama, genre, dan usia," ujar Ketua Sie Seni Budaya Paroki Kelapa Gading, gereja St. Yakobus, Elisabeth Noviana Chandra kepada media di iNews Tower, Sabtu (11/11/2023).

Dari pantauan MNC Portal, sejak pukul 17.30 WIB para tamu undangan sudah mulai melakukan registrasi di area lobby iNews Tower sebelum ke venue acara di lantai 14. Setelah sampai di lantai 14, para tamu undangan disambut oleh para pemain gamelan dan juga spot untuk berfoto.

Lenong Kestra Yu Niti

Selain itu, ada juga beberapa UMKM yang menjajakan makanannya, mulai dari souvenir, makanan, minuman, hingga oleh-oleh khas daerah.

Salah satu yang menarik, yang hadir di acara tersebut tidak hanya orang dewasa muda, tapi banyak juga orang tua yang mengajak anak-anak mereka. Bahkan saat pertunjukan berlangsung anak-anak itu nampak antusias menjawab interaksi dari para pemain lenong.

Acara tersebut dibagi dua sesi dengan jeda 10 menit. Di waktu jeda itu, para penonton diberi waktu untuk menikmati beberapa makanan dan minuman yang dijual oleh UMKM. Acara seperti ini tentunya sangat menarik, hal itu disampaikan oleh salah satu penonton bernama Assila.

Halaman:
1 2
      
