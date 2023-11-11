Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Komunitas Seni Budaya Paroki Kelapa Gading Gelar Lenong Kestra Yu Niti, Kenalkan Budaya Lewat Musik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |22:35 WIB
Komunitas Seni Budaya Paroki Kelapa Gading Gelar Lenong Kestra Yu Niti, Kenalkan Budaya Lewat Musik
Komunitas Seni Budaya Paroki Kelapa Gading kenalkan budaya lewat musik. (Foto: MPI/ Syifa Fauziah)
A
A
A

KOMUNITAS Seni Budaya Paroki Kelapa Gading menggelar konser seni budaya bertajuk 'Lenong Kestra Yu Niti'. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2023.

"Kenapa sumpah pemuda? Karena lebih pada kesatuan makanya makanya judulnya Yu Niti Lenong Kestra. Di mana kita gabungkan banyak elemen musik tradisi dan modern kemudian dari lintas agama, genre, dan usia," ujar Ketua Sie Seni Budaya Paroki Kelapa Gading, gereja St. Yakobus, Elisabeth Noviana Chandra kepada media di iNews Tower, Sabtu (11/11/2023).

Elisabeth Noviana

Konser seni budaya ini mengangkat cerita yang cukup ringan tentang seorang wanita bernama Upik yang berasal dari Minang suka dengan Boim yang berasal dari Betawi. Keduanya harus sama-sama menurunkan ego masing-masing agar bisa bersatu.

"Yang satu matrilineal dan satunya patrilineal, terus mereka menurunkan ego biar bisa bersatu. Sebenarnya ceritanya sederhana tapi dikemas dengan banyak alat musik dan tradisi," tuturnya.

Cerita ini juga dibalut dengan seni teater khas Betawi yaitu lenong. Menurutnya mengemas dengan lenong bisa lebih bebas mengekspresikan secara lebih lucu.

"Kita tinggal di Jakarta, identik dengan Betawi," katanya.

