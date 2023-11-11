Hary Tanoesoedibjo Berharap Lenong Bisa Terkenal Sampai ke Luar Negeri

CHAIRMAN MNC Group, Hary Tanoesoedibjo tampak menikmati gelaran konser seni budaya bertajuk 'Lenong Kestra Yu Niti' yang diinisiasi oleh Komunitas Seni Budaya Paroki Kelapa Gading. Acara tersebut berlangsung pada Sabtu malam (11/11/2023) di Jakarta Conference Hall iNews Tower.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan acara seperti ini sangat bagus karena bagian dari mengenalkan budaya Indonesia.

"Bagus karena menampilkan kombinasi lenong yang merupakan budaya Betawi dengan orkestra modern. Jadi saya rasa ini satu kreativitas yang positif dan khususnya budaya harus dilestarikan," ujar Hary Tanoesoedibjo saat ditemui di iNews Tower, Sabtu (11/11/2023).

Dia menambahkan zaman dulu di RCTI banyak acara lenong. Menurutnya dengan adanya cara seperti ini, lenong bisa ditingkatkan dan dikemas lebih menarik dan kreatif lagi sehingga bisa lebih terkenal.